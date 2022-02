28-F, a pesar de...

En la entrega de las Banderas de Andalucía en Córdoba que tuvo lugar el pasado viernes, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, recordó que se han cumplido ya dos años de pandemia y reconoció que la frase que más ha repetido en este tiempo es "a pesar de...", en referencia al impacto que sigue teniendo el coronavirus en nuestra sociedad. No es cuestión de indagar en el diario de sesiones del Parlamento ni repasar en la hemeroteca sus discursos para creerse a Aguirre, sobre todo porque todos hemos recurrido a ese "a pesar de..." en reiteradas ocasiones y continuamos haciéndolo con la esperanza de que esta pesadilla acabe de una vez.

Pero lo más preocupante es que en las últimas semanas esa introducción lingüística no solo se aplica al covid, sino que se ha ido extendiendo a otros asuntos de actualidad que nos han impactado a todos. El más reciente, sin duda, esa invasión de Ucrania por parte de Rusia, una guerra que "a pesar de" que algunos dirigentes la estaban vaticinando, no nos acabábamos de creer. Había esperanza de que con el diálogo y los apaños entre los países más poderosos del planeta se encontrara una salida más o menos decorosa al problema. Pero no, la realidad es que en los próximos días seguiremos contando víctimas civiles como consecuencia de los bombardeos y que el pueblo, otra vez, será el gran damnificado por la soberbia y la desfachatez de un sátrapa como Vladimir Putin.

Mientras, en España seguimos expectantes el conflicto bélico y a la espera de que el principal partido de la oposición, el PP, sea capaz de reconducir la mayor crisis de su historia, que ha acabado con el todavía presidente del partido, Pablo Casado, humillado por los suyos. La esperanza de los populares para reconstruirse pasa por Alberto Núñez Feijóo, quien seguramente reservará para el presidente andaluz, Juanma Moreno, un papel influyente importante. "A pesar de..." los suyos, Feijóo tiene a su favor, por ahora, un Gobierno central dividido y errático en sus decisiones, del que poco se espera ya.

"Y a pesar de...", en Andalucía llegamos a un 28 de Febrero muy distinto al de otros años no solo por la guerra, el Gobierno y el desmoronamiento del PP, sino porque será el último del actual Ejecutivo de populares y naranjas, toda vez que a finales de este año los andaluces pasaremos por las urnas y nada hace presagiar un resurgimiento de Ciudadanos como partido político -tras autoinmolarse- para repetir coalición con el PP.

"A pesar del..." relevo que se produjo en la Junta hace tres años, Andalucía sigue arrastrando una serie de déficits que no se han corregido en estas cuatro décadas de autonomía y que nos dejan en la cola de Europa en muchos campos, no solo en el de la economía. En Córdoba eso se tiene muy presente y no hay más que repasar las tozudas estadísticas sobre pobreza y desarraigo social. El 28-F es un día perfecto para reivindicar un cambio, pero de verdad. "A pesar de..."