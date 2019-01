Ilusiones y deseos

Hoy es uno de los días más entrañables del año. La tradición de los Reyes Magos sigue dejando por suerte estampas que no se olvidan en muchas familias y que tienen su reflejo en esa cara de felicidad de niños y mayores a la hora de recibir un presente, sea el que sea. Son los rostros de la ilusión, de un anhelo cumplido, de sentirse querido. Y ojalá que esos deseos se hayan cumplido para todos y que también sean extensibles a esta Córdoba nuestra, tan necesitada de buenas obras y de que todo funcione mucho mejor.

Y por lo visto en estos seis días de 2019 parece que no ha empezado mal el año, con anuncios y cifras que al menos nos invitan a cierto optimismo y que nos llevan a desear que todo cambie. Salieron las estadísticas del paro, que nos muestran una caída del desempleo y que poco a poco se va paliando -aunque aún queda mucho camino por recorrer- ese drama de no tener un puesto de trabajo. Cierto es que la campaña navideña y las tareas agrícolas están detrás de los nuevos contratos, pero en cualquier caso seguimos con la esperanza de avanzar en la empleabilidad y que además se produzca cierta estabilidad en la contratación. De empleo nos han hablado también en el Ayuntamiento de Córdoba merced a ese programa que permitirá ofrecer un puesto de trabajo a más de 600 personas, muchos de ellos parados de larga duración. Bienvenido sea.

En sanidad parece que también vamos dando pasos adelante y tras una larga espera, por fin la Junta -12 años después- arranca con el proyecto del Materno-Infantil del Reina Sofía. Si a eso le añadimos la nueva UCI Pediátrica prevista, en poco más de dos años tendremos unas instalaciones más que dignas en nuestro hospital de referencia. Ahora sólo falta que ese déficit en infraestructuras que veníamos arrastrando se redondee con una mejora de la Atención Primaria, de la que los médicos vienen alertando desde hace meses por su precaria situación.

El balance no está nada mal para apenas una semana del nuevo ejercicio y, a ser posible, que continúe. Cierto es que tenemos a la vuelta de la esquina un proceso electoral complejo, con unas elecciones municipales y europeas (quién sabe si también generales) que marcarán el futuro de Córdoba para los próximos años. Y en este punto no cabe más que reclamar que todo discurra con normalidad, sin excesivos aspavientos y con la rivalidad propia y necesaria entre quienes aspiran a gobernarnos. Tal vez sea mucho pedir, pero animo a todos los candidatos y candidatas a una precampaña y campaña digna, con propuestas serias, viables y que se acerquen lo más posible a las necesidades de los cordobeses. Olviden el menosprecio al adversario y acuérdense de quienes esperan lo mejor de ustedes. Como es día de Reyes, igual pueden hacernos ese regalo. Por ilusión que no quede.