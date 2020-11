El escritor cordobés Martín Jemes explora los conflictos internos de los humanos en ‘El mal pensar’

La cultura en Córdoba continúa dando nuevos productos, incluso a pesar del estado de alarma y la situación actual generada por la crisis sanitaria, y las redes sociales se han convertido en un vehículo idóneo para su difusión. El escritor y cineasta Martín Jemes ha realizado su camino particular en este contexto con la publicación de su libro de relatos El mal pensar, publicado a través de Amazon en versión física y digital. El cordobés traslada el lenguaje de su cine a la prosa convencional y trae cuatro relatos "con un tono oscuro, pero con un toque de humor", que dibuja la realidad a través de su filtro personal.

El mal pensar surge de guiones que el escritor desarrollaba como ideas para cortos "y con la ayuda de algunos amigos lo he ido corrigiendo para adaptarlo a los relatos". Por ello, los textos suelen estar compuestos de frases cortas y directas, con lo que la trama avanza con ritmo mientras permite el desarrollo del universo de cada relato para la evolución de los personajes.

La intención de Jemes era "abordar los temas que tenemos dentro, usando una atmósfera depresiva", con una forma de ver la sociedad "a través de un cristal sucio". Para ello, hace uso de las descripciones y de la exploración de los pensamientos de los personajes, que dibujan su carácter.

Una de las características de los protagonistas de los relatos de El mal pensar es que son jóvenes, con lo que consigue "crear la contraposición de las necesidades y el vacío que sienten, que es algo que nos pasa hoy en día". No obstante, el escrito apunta que también "he querido dar esperanza en los relatos, plantear una alternativa", un elemento que han resaltado muchas de las personas que han hecho crítica del libro "y me ha sorprendido, hay gente que también ha visto el lado positivo ". En sus propias palabras, se trata de "un pesimismo esperanzador".

Jemes asegura que "nunca he escrito narrativa antes y he descubierto que con los relatos puedo ahondar incluso en temas filosóficos trabajando en el personaje" y es algo que "vi cuando estaba corrigiendo y me gustó bastante".

De los relatos destaca Roy boy, el segundo que se encuentra en el libro, que ha usado para "mostrar esa parte celosa que tiene todo el mundo", a través de un personaje que es pretencioso pero que evoluciona durante el relato. A su vez, afirma que en sus escritos se pueden encontrar referencias directas o indirectas al cine y la literatura, aunque "no era lo que me proponía cuando me ponía a escribir, simplemente desarrollaba mi historia".

El escritor ha aprovechado el confinamiento para potenciar la promoción del libro de relatos en redes "con ofertas a través de Amazon Kindle en las que se podía conseguir un ejemplar gratis o algunos sorteos del formato físico". Así, Jemes ha contribuido con las campañas que animaban a los ciudadanos a quedarse en casa "mientras tenían algo que sirviera de entretenimiento".

Una de los inconvenientes que ha encontrado el escritor para la publicación es el hacerse cargo de la mayoría de las labores para maquetar el libro y llegar hasta el formato final. Sin embargo, esto le permite llegar a algunas librerías, como ha sido el caso con la emblemática Librería Luque, a la que El mal pensar ha llegado recientemente "porque están implicados en fomentar las ventas de los autores que no tenemos editoriales que nos hagan la distribución". Por lo tanto, se puede encontrar en el escaparate de la tienda y en su catálogo online para su adquisición.

De forma paralela a la promoción de El mal pensar, el cordobés ha continuado trabajando en otros proyectos, especialmente en cortos cinematográficos que ahora están siendo recibidos en festivales, y ha comenzado el proyecto de una serie "al estilo de Fariña" que tendrá lugar en Córdoba. En esta obra también explorará "las familias de plateros, con un estilo negro y toques de humor". Su objetivo es desarrollarla en formato audiovisual, aunque está "100% seguro de que lo convertiré en novela".