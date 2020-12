Dimas Carrasco acabó orgulloso a pesar de la derrota encajada por su Ciudad de Lucena ante el Sevilla (0-3) porque el equipo dio "muy buena imagen". El técnico celeste agradeció la apuesta de Julen Lopetegui de sacar un equipo de gala y se lamentó de que el primer tanto de Óscar Rodríguez llegara tan pronto, lo que redujo "la emoción de poder dar la sorpresa".

"Hemos certificado la fiesta que veníamos disfrutando desde que salió el sorteo y lo hemos culminado con un muy buen partido", comenzó diciendo el preparador lucentino, que destacó que "en nuestro debe está que quizás hemos debido mantener ese resultado de cero a cero durante un poquito más de tiempo, pero ese gol tan tempranero ha perjudicado sobre todo en cuanto a la emoción de poder dar la sorpresa".

Con todo, Carrasco insistió en que "el equipo ha dado muy buena imagen", lo que hace que se marchara "muy satisfecho porque hemos podido ser por momentos protagonistas ante todo un equipo de Primera División como el Sevilla... y ya no solo de Primera, sino un equipo de Champions".

El técnico del Ciudad de Lucena analizó la apuesta de Lopetegui, de sacar un equipo de lujo. "Nos había estudiado, nos había alabado en la rueda de prensa previa al partido, en la que había manifestado que éramos un equipo muy trabajado y eso es muy buena señal", comentó Dimas.

El sevillano incidió en que "no ha dejado lugar a dudas, ha sacado un once de garantías porque no quería ninguna sorpresa y nosotros con orgullo porque es sabedor de que aquí podía tener un tropiezo y ha querido evitarlo". "Contentos por no haberse dejado ningún jugador fuera y es un orgullo que Lucena haya podido ver a jugadores tan buenos como los que tiene", finalizó Carrasco.