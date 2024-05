El Pozoblanco se queda sin el billete deseado tras su igualada ante el Xerez DFC

No pudo ser. El Pozoblanco dio la cara hasta el final, pero quedó apeado de la lucha por el ascenso a Segunda RFEF. Los de Antonio Jesús Cobos, pese al 0-1 del choque de ida en el Municipal de Nuestra Señora de Luna, fueron a por todas ante un cuadro jerezano que tuvo que pelear duro su pase a la siguiente ronda del play off de ascenso a Segunda RFAF. El gol de Abraham dio alas a los pozoalbense, pero Ilias igualó muy pronto un tanto de un empate que fue definitivo para desilusión vallesana.

Fue un partido intenso, disputado y que tuvo de todo. El Pozoblanco echa el telón a su temporada con la cabeza alta, después de una buena liga regular y de una primera ronda en la que no pudo con un Xerez DFC que se llevó el billete que había en juego para la segunda eliminatoria del play off de ascenso a Segunda RFEF.

Con mucho en juego y por decidir, aunque la eliminatoria partió con ventaja azulina, el encuentro comenzó a la velocidad de luz, intenso y con dos equipos muy metidos, intentando generar peligro, cada uno a su manera, con los visitantes más verticales que los xerecistas. Antonio Jesús Cobos dio entrada a Rafa Manosalva por Ángel García, la única novedad en el once inicial vallesano en Chapín.

Cuando no se había cumplido ni el primer minuto de juego, Teté enseñó las garras y el balón terminó en córner. Y de un área, a la otra. Matías Ramos despejó de puños también un lanzamiento desde la esquina. No había tregua. En el 3', Dela salió rápido y valiente y llegó antes que Teté recogiera un balón largo y en el 9', otra vez opción y clarísima para los de Cobos. Marcelo estorba lo justo a Samu para que no mandara dentro un centro de Fran Gómez.

Los decibelios subían en la grada y en el 18' Cheikh recogió un balón junto al palo izquierdo del portal de Dela tras un centro de Pepe Rincón que mandó fuera. Y justo después, otra vez el senegalés fue protagonista, con una jugada rápida en la que cayó derribado cerca de la línea de fondo. El árbitro no consideró punible la acción. Y Dela volvió a lucirse. El meta negó el gol a Pepe Rincón.

Superada la media hora, otra vez Dela demostró sus reflejos con un paradón para desviar un remate de cabeza de Cheikh. Teté, con ganas, quería marcar y mandó fuera por poco un excelente centro desde la derecha de Marcelo. En el 38', una contra clarísima Ilias la desaprovechó de manera increíble con Teté listo para enganchar la pierna y rematar.

Esperanza con el gol de Abraham

En el descuento, llegó el 0-1 para el Pozoblanco. Abraham demostró su poderío en el área, se llevó el cuerpeo con la defensa y batió por bajo con la izquierda a Matías Ramos. La acción colectiva de su equipo fue buena. Con este tanto, los de Antonio Jesús Cobos nivelaban la eliminatoria y quedaba toda la segunda parte por jugar.

Tras el receso, los pozoalbenses no dieron la opción de ponerse nervioso a los locales. Ilias, en el primer minuto de la segunda mitad, remató de cabeza un centro de Pepe Rincón. Los azulinos, con este tanto, obligaban a su rival a anotar dos goles más para pasar de ronda, aunque uno valiese para que el choque se fuese al tiempo extra.

Con la eliminatoria a favor del Xerez DFC, el visitante Hugo lo intentó ante un cuadro local que se agarraba al partido. El habilidoso Ilias se marcó un jugadón en el que pecó de confianza y se le marchó un pelín el balón. En el otra área, Oca desbarataba un disparo de Samu (71'). Cobos quemaba sus naves y metía altura, pero su equipo ya jugaba más con el corazón que con la cabeza y no podía con los azulinos.

El crono volaba y eso beneficiaba a los xerecistas, que acariciaban con la punta de los dedos su clasificación. Con la grada volcada, en los últimos minutos la escuadra azulina apretó. Quería que el tiempo reglamentario acabara en el área visitante. Y Jaime Fernández obligó a Dela a lucirse abajo. No hubo milagro en los cinco minutos de alargue y el Pozoblanco quedó eliminado de la lucha por dar el salto a Segunda RFEF.