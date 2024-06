Rafa Márquez, tras el empate ante el Córdoba CF: "No tenemos miedo a nada, iremos a ganar"

Rafa Márquez, el técnico del Barcelona Atlètic, se mostró contento por el desempeño de sus futbolistas ante el Córdoba CF y valoró como positivo el empate conseguido en el tramo final, a pesar de que es consciente de que ya solo les valdrá ganar en la vuelta en El Arcángel. Un partido que el mexicano dejó claro que irán "a ganar".

"Fue una segunda parte mejor para nosotros, en la primera quizás nos desordenamos por encajar tan rápido un gol. En la segunda mitad pudimos estar más ordenados y encontrar al hombre libre, que fue como les sometimos y les hicimos daños, hasta que llegó el gol. Creo que la eliminatoria está al 50% y es a un partido, aunque ahora vamos a su casa y esa es su ventaja, más la ventaja de un posible empate. Pero vamos a ir de la misma manera, a intentar ganar que es el único resultado que a nosotros nos vale", apuntó el preparador de los azulgranas.

Cuestionado por el ambiente que les esperará en El Arcángel, Márquez se mostró seguro de que sus hombres no se amedrentarán: "Ya jugamos en Riazor, que es un estadio de Primera División y conocemos un ambiente hostil. Es un partido en el que los chicos tienen que disfrutar y es parte de su proceso. No tenemos miedo a nada, iremos a ganar".

Cuestionado por la presión por ascender, el técnico quiso quitar esa losa a sus jugadores y puso énfasis en la juventud de su plantilla y el gran nivel mostrado. "Queremos ganar, pero hay tres opciones: ganar, empatar o perder. Ganará el que menos se equivoque y el que más acierte. Quién sabe lo que va a pasar. A eso me refiero. Un equipo tan joven como el nuestro, jugando ante un Córdoba CF hecho para subir, pelear como hemos peleado, no puedo estar más contento con eso, se gane o se pierda", explicó.

De un mal inicio a una segunda parte muy buena

Al técnico también se le preguntó por el inicio del partido de los suyos y esos minutos en los que el Córdoba se adelantó y fue muy superior. "A veces nos cuesta entrar enfocados y eso nos ha costado goles, pero luego el equipo se va asentando y hace las cosas bien. El equipo compitió pese a verse por debajo en el marcador, le hizo duro el partido al rival y nos sirvió para empatar, por eso estoy contento", aseguró.

Por todo ello, aseguró Rafa Márquez que "no cambiará el planteamiento por este empate". "Ser un filial del Barça conlleva una metodología que no se puede cambiar. Iremos a someter al rival, a atacar, a tener el balón. El planteamiento no cambiará lo más mínimo", añadió al respecto.