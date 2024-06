Iván Ania, tras el empate ante el Barcelona Atlètic: "Nos la vamos a jugar en casa, con nuestra gente"

Realista después del empate conseguido por el Córdoba CF en el feudo del Barcelona Atlètic, el entrenador de los blanquiverdes, Iván Ania, valoró como positivo el resultado conseguido en el partido de ida ante el filial azulgrana, lamentando eso sí que la victoria estuvo muy cerca y terminó escapándose al final.

"Hubo un principio de partido en el que estuvimos cómodos, sobre los 20 primeros minutos. Éramos capaces de salir de su presión, con el balón dominado. Les sometimos y fuimos capaces de hacer el gol. Tuvimos alguna situación de área que pudo traer el segundo. A partir de ahí, le dimos el balón al rival, nos hundió y estuvimos demasiado atrás. Les dimos lo que mejor tienen ellos, que es el dominio del balón. No nos echamos atrás porque quisiéramos, pero nos sometieron con su juego. Cuando llegas a esos minutos finales, con el marcador a favor, es una pena recibir porque ya teníamos el partido controlado después de haber estado a merced de ellos en el inicio de la segunda parte", analizó el técnico asturiano.

Ania no dudó en señalar que el empate es "un resultado que, si lo miras en el global, es bueno porque empatas fuera y te la jugarás en tu casa, con tu gente". "Nos vamos tranquilos, pero nos hubiera gustado conseguir la victoria", añadió. Y es que ahora, al Córdoba CF le bastaría con no perder, y eso es algo muy importante para encarar con confianza la vuelta: "Esa ventaja que te da el haber sido segundo clasificado es muy importante. El que nos sirvan dos de los tres resultados que se pueden dar, es importante. Este es un campo muy difícil. Hemos hecho 20 minutos muy buenos y en los 70 restantes estábamos siendo sólidos defensivamente. El Barça Atlètic es un rival que somete a todos los rivales, pero ahora nos la vamos a jugar en casa, con nuestra gente y dependiendo de nosotros".

Cuestionado por el sometimiento de su equipo por momentos, Ania no lo achacó al físico y sí a las virtudes del rival. "Son chavales jóvenes, con mucho ritmo, pero principalmente creo que más que el físico lo que sucedió es que se cansa más el que no tiene tanto el balón. No lo tuvimos como nos hubiera gustado, pero creo que con los cambios mejoramos, pasamos a tener más el balón y generamos alguna situación con Casas, como la que nos corta el árbitro. Ha sido un partido entre dos muy buenos equipos y nos la vamos a jugar en El Arcángel", reiteró el técnico.

En cuanto a los ajustes llevados a cabo para este partido, Ania destacó la labor defensiva de los extremos. "Somos conscientes de que tienen mucho más juego interior que por bandas y preferimos que jueguen por fuera que si reciben dentro y son capaces de girarse. Con su disposición de juego, lo que querían era que el lateral saltara sobre su banda para atacar la espalda de nuestro lateral. La mejor manera era cerrar con los extremos. Hubo muchos momentos en los que sus laterales estaban bajos en un 4-3-3- claro y era clave cerrar todo lo de dentro y obligarles a ir por fuera", explicó.

La vuelta, con El Arcángel a reventar

A la hora de hablar del partido de vuelta, Iván Ania no dudó en que el factor ambiente será importante. "Visualizo un estadio lleno, como el otro día ante la Ponferradina. La gente será un apoyo constante, ante la Ponferradina no nos dejaron caer en ningún momento y espero exactamente lo mismo, no tengo ninguna duda. Ojalá les podamos brindar el ascenso que todos queremos", apuntó.