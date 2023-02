El Pozoblanco saca un buen punto ante el Sevilla C

El Pozoblanco sacó un valioso punto ante el complicado Sevilla C en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios (1-1). En un partido muy táctico, los vallesanos dieron primero al borde del descanso con un gol de Migue Sánchez. Aunque pudo ir mejor el encuentro, los de Antonio Jesús Cobos no remataron a un filial hispalense que igualó en la recta final del pleito. Al final, justa igualada y sabor agridulce para un cuadro pozoalbense que tuvo el triunfo cerca.

Tras romper la mala dinámica con un triunfo sobre la bocina ante el Coria, el Pozoblanco tenía un complicado reto ante el Sevilla C. Antonio Jesús Cobos introdujo cuatro cambios respecto al anterior envite tras dar entrada en el once inicial a Agus, Víctor Díaz, León y Espinar por David García, Valentín, Jaime Almagro y Juan Castillo.

Los primeros 20 minutos fueron de tanteo entre dos equipos que estaban bien posiciones sobre el césped de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Eso sí, las ocasiones escasearon en las dos áreas hasta que los vallesanos se asentaron más en el terreno de juego y empezaron a estirarse. Y encontraron su recompensa al borde descanso gracias a un gol de Migue Sánchez. Pudo ser mejor si el disparo de León hubiese entrado también, pero al final se fueron al descanso con una mínima renta.

Tras el paso por los vestuarios, el Sevilla C hizo un triple cambio para reactivar su juego y dar más frescura a su ataque. Los hispalenses salieron fuertes en busca del tanto de la igualada, mientras que los vallesanos, muy ordenados defensivamente, no dieron concesiones a los sevillistas, que no inquietaban en exceso a Javi Dela.

Con el paso de los minutos, el choque entró en una fase de gran igualdad. El choque se iba a decantar por pequeños detalles porque llegó la hora de los cambios para ambos equipos y parecía como una partida de ajedrez. Antonio Jesús Cobos sacó más madera para intentar cerrar el partido, pero al final llegó el gol del empate por medio de Víctor.

En la recta final, ambos equipos mantuvieron el orden y no quisieron hacerse demasiado daño, aunque Migue Sánchez, a balón parado, estuvo cerca de nuevo de poner en ventaja a los pozoalbenses. Sin embargo, el marcador ya no se movió y al final el Sevilla C y el Pozoblanco dieron por bueno un empate que deja a los vallesanos décimos a cinco puntos de la quinta plaza.