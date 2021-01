El lanzado Córdoba B calibra su salto en el derbi ante el líder Ciudad de Lucena

Derbi de alto voltaje. El Córdoba B se mide este domingo al Ciudad de Lucena (Ciudad Deportiva, 12:00) en un encuentro con mucho en juego. Los blanquiverdes, tras encadenar tres victorias seguidas, quieren dar el campanazo ante el líder del subgrupo B del Grupo X de Tercera División, al que tienen a seis puntos. Por su parte, los lucentinos, que aplazaron su último duelo ante el San Roque de Lepe, quieren volver a la senda triunfal tras perder su último duelo a domicilio ante el Sevilla C (1-0). Toda una cita de peso para los dos equipos cordobeses de cara a sus respectivos objetivos.

Tras apuntarse la victoria ante el Salerm Puente Genil (1-3), el filial cordobesista vive el mejor momento de la temporada, al sumar tres triunfos seguidos que lo han situado en la quinta plaza de la clasificación. Sin embargo, los de Germán Crespo quieren más y ante el Ciudad de Lucena tienen una oportunidad de oro de demostrar que están capacitados para pelear por cotas más altas.

El mayor problema del Córdoba B vuelven a ser una jornada más las numerosas bajas, que harán que los juveniles Kike Llamas, Juan Ignacio y Óscar completen la convocatoria. A las ausencias ya habituales de Luismi y Alberto del Moral, al estar con el primer equipo, se suman las conocidas de los lesionados Julio Iglesias y Fran Gómez. Pero hay más. Germán Crespo no contará con Migue Gómez, Guti y Tellado por molestias físicas. La nota positiva es que recupera a Visus tras cumplir su duelo de sanción ante el Salerm Puente Genil. Por otro lado, Diego Domínguez, renqueante durante la semana, llega a tiempo para el derbi con los lucentinos.

Por su parte, el Ciudad de Lucena, que aplazó la cita del pasado fin de semana ante el San Roque, cosechó su segunda derrota de este curso ante el Sevilla C (1-0). Los aracelitanos, que tienen 23 puntos en su casillero, no quieren más sorpresas y desean volver a la senda triunfal en la Ciudad Deportiva, aunque no se fían de la gran dinámica del filial cordobesista, al que ganaron en el encuentro de la primera vuelta.

Para esta cita, Dimas Carrasco, con un once reconocible y muy polivalente, recupera a Zurdo y Mario Sánchez, pero pierde a Chucky Pierce por lesión, que se suma a la ausencia de un Pablo Gallardo que cumplirá ante el Córdoba B su tercer y último encuentro de castigo tras ser expulsado en el derbi ante el Salerm. Por otro lado, Pablo Molina causó baja el pasado miércoles en la entidad, que se movió rápido en el mercado y ató a Salvi Blázquez, que procede de La Roda y se convierte en el segundo fichaje invernal tras Santi Rosa, que ya debutó en el último envite ante el Sevilla C.