El Ciudad de Lucena rompe su gran racha tras perder ante el Sevilla C (1-0)

El Ciudad de Lucena arrancó la segunda vuelta del campeonato con una derrota ante el Sevilla C en un encuentro en el que le condenó su falta de pegada. Los aracelitanos, líderes del subgrupo B del Grupo X de Tercera División, dispusieron de ocasiones pero no atinaron con los tres palos de la portería de Ismael, que rayó a un gran nivel para sellar el triunfo de su equipo, que rompe una racha de cuatro jornadas sin ganar y se coloca quinto en la tabla.

Tras golear a La Palma y cerrar la primera vuelta en lo más alto de la tabla, Dimas Carrasco no pudo repetir su once ante la baja del sancionado Zurdo, por el que entró Molina. Además, Álex volvió a la portería en lugar de Adri Soto, mientras que Toni Pérez, que recuperó su sitio en el centro del campo, relevó a Mario Ruiz. Con estos mimbres buscó el triunfo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios ante un Sevilla C que no estaba en su mejor momento tras encadenar cuatro citas seguidas sin ganar.

Desde el inicio, el cuadro celeste se hizo con el control del encuentro ante un filial que mantuvo bien el tipo atrás y buscó salir en rápidas contras. No obstante, a los aracelitanos les costaba crear cierto peligro sobre el área de Ismael. Eso sí, rozando la media hora de juego, Nacho tuvo el 0-1 pero su cabezazo lo sacó el meta local. A partir de ahí, los sevillistas dieron un paso hacia adelante y encontraron su premio antes de llegar al descanso. Una falta botada por Cristóbal la cabeceó al fondo de la red en el segundo palo Jaime. El tanto sentó como un jarro de agua fría a los lucentinos, que ya no crearon peligro en el área de Ismael.

Tras el receso, Dimas Carrasco dio entrada a Mario Ruiz por Toni Pérez. El Ciudad de Lucena se hizo con el control del partido ante un Sevilla C que esperó atrás para poner la guinda a la contra. Tras un gol anulado a Juan Delgado, de nuevo Nacho se topó con un gran Ismael. En busca de la mejora en ataque, el técnico del cuadro lucentino dio entrada a Santi Rosa, el último fichaje de la entidad celeste, que se colocó en la mediapunta junto a Mario Ruiz.

Los minutos pasaban y los aracelitanos no podían romper la zaga sevillista, que se creció con el paso de los minutos. Sin suerte en ataque, Dimas Carrasco apostó por dos delanteros arriba en la recta final tras dar entrada a Maero por el lateral Molina. Con los hispalenses encerrados atrás, Santi Rosa también se encontró con Ismael. Con huecos atrás, el Sevilla C tampoco atinó a poner la guinda al partido, por lo que tuvo que sufrir hasta el final. Juan Delgado, en una falta de la frontal del área, mandó el balón por encima del larguero. Ya a la desesperada empezó a colgar balones el cuadro celeste pero los hispalenses se mantuvieron firmes y se llevaron el triunfo ante un líder que sella su segunda derrota del curso.

Ficha técnica

1 - Sevilla C: Ismael; Capi, Pavón, Otero, Juanma (Durán, 88'), Jaime, Cristóbal, Ilies, Popi (Diego Rodríguez, 76'), Néstor y Jacobo.

0 - Ciudad de Lucena: Álex; Marcos Pérez, Chucky Pierce, Álvaro, Molina (Maero, 75'); Adrián Ruiz; Víctor Morillo, Nacho (Santi Rosa, 58'), Toni Pérez (Mario Ruiz, 46'), Michael Conejero; y Juan Delgado.

Gol: 1-0 (36') Jaime.

Árbitro: Bazán Muñoz (Cádiz). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Néstor, Juanma, Ismael, Capi, Marco y Durán; y a los visitantes Toni Pérez, Michael Conejero, Chucky Pierce, Molina y Adrián Ruiz.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosegunda jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.