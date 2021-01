El Ciudad de Lucena cierra la primera vuelta con una goleada ante La Palma (3-0)

A lo grande. El Ciudad de Lucena cerró la primera vuelta del campeonato con una clara goleada ante el colista La Palma, que aguantó en pie 45 minutos. Juan Delgado, Nacho y Michael Conejero fueron los autores de un triunfo que deja al cuadro lucentino con 23 puntos en la cima de la clasificación del subgrupo B del Grupo X de Tercera División.

Sin el capitán Pablo Gallardo, sancionado tras su expulsión en el derbi ante el Salerm Puente Genil, y con Mario Sánchez lesionado, Dimas Carrasco sorprendió con su once inicial. Adri Soto, que relevó balo palos a Álex, y Chucky Pierce, ya recuperado de su lesión, fueron las grandes novedades del equipo que puso en liza el técnico sevillano, que dejó en el banquillo a Toni Pérez.

Tras deshacerse del Salerm en el último duelo de 2020 y recuperar el liderato, el Ciudad de Lucena quería cerrar de la mejor manera esta primera vuelta de la competición, donde sólo ha cedido una derrota ante el San Roque de Lepe. Fue en la segunda jornada de Liga, por lo que los lucentinos han enganchado ocho citas sin perder de forma consecutiva tras vencer también a La Palma.

Durante la primera mitad, los locales buscaron hacer daño por los costados, donde Víctor Morillo y Michael Conejero intentaban meter en problemas a los onubenses, que no bajaron sus brazos y complicaron el duelo a los de Dimas Carrasco. Incluso Adri Soto tuvo que aparecer para abortar el peligro visitante. A pesar del control celeste, no hubo grandes ocasiones de gol. Pasada la media hora de juego, Juan Delgado remató un centro de Zurdo. Fue el gran aviso porque al borde descanso el goleador lucentino no falló y puso el 1-0 en el marcador.

Tras el paso por los vestuarios, Dimas Carrasco dio entrada a Molina por Zurdo, amonestado en la primera mitad. El gol sentó como un jarro de agua fría a La Palma. Con el Ciudad de Lucena controlando el duelo, Nacho puso tierra de por medio. Sólo tres minutos después, Michael Conejero marcó el tercer tanto y dejaba el partido visto para sentencia.

Tras el 3-0, Dimas Carrasco empezó a hacer cambios, dando entrada a Toni Pérez, Maero, Guille Roldán y al juvenil Pepe Antrás, que debutaba en Tercera División. A pesar de los intentos visitantes, los lucentinos mantuvieron bien el tipo atrás y sellaron un claro triunfo para cerrar la primera vuelta del campeonato como un gran líder.

Ficha técnica

3 - Ciudad de Lucena: Adri Soto; Marcos Pérez, Chucky Pierce (Toni Pérez, 63'), Álvaro, Zurdo (Molina, 46'); Adrián Ruiz; Michael Conejero (Pepe Antrás, 84'), Mario Ruiz, Nacho (Guille Roldán, 68'), Víctor Morillo; y Juan Delgado (Maero, 68').

0 - La Palma: Juan Corrales; Becken, Carlos Martínez, Alberto, Paco Caraballo, Manu Calle (Jaime, 82'), Mazin (Manu Corrales, 88'), Manu Cruzado (Segura, 65'), Pirri (Galleti, 65'), Diego Domínguez y Álvaro.

Goles: 1-0 (45') Juan Delgado. 2-0 (57') Nacho. 3-0 (60') Michael Conejero.

Árbitro: Montoro Garrido (Jaén). Amonestó con cartulina amarilla al local Zurdo, y a los visitantes Pirri y Manu Calle.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoprimera jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado en el Ciudad de Lucena ante 400 espectadores.