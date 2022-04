El Ciudad de Lucena y el Córdoba B se juegan el 'play off' de ascenso en la última jornada

Llega la hora de verdad para los equipos cordobeses en un Grupo X de Tercera RFEF cuyo play off de ascenso todavía no está decidido a falta de una jornada para finalizar. Entre esos primeros cuatro puestos quieren mantenerse el Ciudad de Lucena y el Córdoba B, que dependen de sí mismos para poder soñar con subir de categoría. Por su parte, el Salerm Puente Genil, sin opciones de estar arriba, y el Pozoblanco, ya salvado, no se juegan nada en la última jornada liguera que se disputa en horario unificado.

No lo tiene fácil el Córdoba B para quedarse en esos ansiados play off, pese a ser el cuarto clasificado con 57 puntos. El culpable de ello es el Utrera, próximo rival de los cordobesistas (San Juan Bosco, 12:00), que es el segundo del grupo y, a pesar de tener su plaza asegurada, es uno de los equipos más fuertes de la categoría. De hecho, puede decidir con quién querrá jugar esa primera eliminatoria de ascenso. Con el Gerena, que se cruza con el descendido Cabecense, acechando como sexto clasificado con 55 puntos, una derrota blanquiverde podría dejar al filial fuera de los puestos de privilegio.

Sin embargo, los de Diego Caro llegan muy motivados y con una gran racha de siete victorias en sus últimos nueve partidos jugados, el último ante el Tomares (5-1), mientras que el conjunto utrerano llega a este duelo en mala dinámica tras perder ante el Pozoblanco (3-1) y empatar ante el Cartaya en su último envite (0-0). Además, el técnico blanquiverde tiene a toda la plantilla disponible para la que será toda una gran final.

El otro cuadro cordobés que también se juega luchar por el ascenso es el Ciudad de Lucena, que recibe la visita del Cartaya (Ciudad de Lucena, 12:00). Los celestes, que son quintos con 57 puntos, quieren la victoria para asegurarse estar en el play off al término de la jornada, pues el gol average con el sexto clasificado (Gerena con 55), lo tienen igualado tanto el individual como el global, y el empate lucentino con la victoria de los sevillanos pondría a ambos equipos igualados a puntos y serían los goles lo que decidieran.

Por tanto, asegurar los tres puntos es el objetivo de un Ciudad de Lucena que llega en buena racha tras sus dos últimos triunfos, el último ante el Pozoblanco (0-2). Por su parte, el Cartaya es duodécimo con 33 puntos y con la salvación apalabrada al tener cinco puntos respecto al Tomares. Para este envite, Dimas Carrasco tiene a todos disponibles salvo el centrocampista Mario Ruiz, que cumple sanción.

Por su parte, ya sin nada en juego en esta última jornada, el Salerm Puente Genil visita a un Xerez CD que ya tiene la plaza asegurada en el play off de ascenso (Chapín, 12:00). Eso sí, tendrá que ganar o esperar los resultados de Córdoba B y Ciudad de Lucena para mantener su tercer puesto. Los pontanos, que se quedaron a la puertas de luchar por la zona noble, son séptimos con 45 puntos y acabarán ahí la temporada, por lo que visitan Jerez con la intención de cerrar el año de la mejor manera después de la sorprendente derrota ante el Antoniano de la semana pasada (0-1).

Ante un Xerez CD crecido, que llega de ganar al Sevilla C (0-1), los rojinegros esperan dar la sorpresa en suelo jerezano en un partido para el que Juanmi Puentenueva no podrá contar con Ekedo, Fernando, Joaquín, Tellado ni Cristian Agredano.

El último de los equipos cordobeses de este Grupo X de Tercera RFEF que cerrará la temporada tras su duelo ante el Rota es el Pozoblanco (Municipal Navarro Flores, 12:00). Los vallesanos ya tienen la salvación asegurada y no se juegan nada, aunque quieren acabar la liga algo más arriba en la tabla, pues son decimoprimeros con 34 puntos.

De hecho, el cuadro roteño es decimotercero y quiere cerrar el año de la mejor manera. De este modo, no será fácil la victoria para un Pozoblanco que no ha ganado a domicilio en toda la temporada y que llega con varias bajas, como la de los sancionados Machado y Manu Moya y los lesionados Aythami y Jaime Almagro. Además, tiene Antonio Jesús Cobos la duda de Valentín, aunque recupera a Carlos Moreno y a Puyi.