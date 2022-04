El Salerm Puente Genil se despide de su afición con mal sabor de boca ante el Antoniano (0-1)

El Salerm Puente Genil no pudo despedir la temporada ante sus aficionados con buen sabor de boca, pues cayó por la mínima ante el Antoniano en un encuentro para olvidar. Los rojinegros estuvieron inoperantes desde el punto de vista ofensivo y excesivamente blandos en la parcela defensiva, aspectos que dieron alas a un necesitado conjunto visitante, más intenso y enchufado que su oponente y con más ganas de llevarse el duelo, algo que a la postre ocurrió debido a las facilidades ofrecidas por de los de Juanmi Puentenueva.

El partido comenzó con un Salerm Puente Genil queriendo tener la posesión del balón ante un Antoniano replegado y a verlas venir. Con los canteranos, Fernando y Pablo Navarro en el once inicial, los locales tuvieron su primera oportunidad con un centro peligroso de Pedro Morillo desde la izquierda sin rematador, aunque los de Lebrija contrarrestaron la acción poco después con un testarazo de Alberto que sacó sobre la línea un defensor pontanés tocando el esférico el larguero.

El equipo pontanés trató de sobreponerse al susto a base de toque y más toque, pero sin excesiva profundidad más allá de los centros al área de Morillo desde la izquierda. Mientras tanto, el Antoniano no creaba mucho peligro ante Cristian, pero daba señales de que podía aprovechar cualquier despiste de la zaga local. Brian Triviño tuvo en sus botas el gol local en el minuto 23 con un zurdazo que encontró la respuesta del meta Antonio Manuel, y pasada la media hora, el lateral Álex Macías remató arriba un balón botado desde la esquina y peinado al segundo palo.

El partido no tenía ritmo debido en gran medida a la alta temperatura reinante, pero se veía que cualquiera de los dos equipos, con un mínimo detalle, podía desnivelar la balanza a su favor. En esas, el Salerm arriesgó más y pudo marcar, primero por medio de Salva Vegas, cuyo remate dentro del área de nuevo se topó con el meta del Antoniano, y poco después, tras un buen pase de Pablo Navarro a la posición de Carlos Cuenca, quien ante la salida del meta lo superó con un tiro raso y cruzado que acabó estrellándose en el poste.

Tras el descanso se esperaba un cuadro pontano con más mordiente ofensiva, pero ocurrió todo lo contrario. Los de Puente Genil se perdieron en un universo de pases horizontales carentes de profundidad, exasperando a su propio público. Eso lo aprovechó el Antoniano para estirarse tímidamente y merodear el área de Cristian con peligro. Tras un par de acercamientos, en el minuto 56 se le anuló un gol al visitante Ismael por juego peligroso ante el meta local, y apenas unos minutos después, de nuevo Cristian tuvo que hacer la parada de la tarde interviniendo de forma sobresaliente ante el disparo a bocajarro de Ángel.

Se vislumbraba el tanto visitante y este llegó en el minuto 63. Ismael rompió la defensa rojinegra con una facilidad pasmosa y ante la salida de Cristian, chutó enviando el balón al larguero, aprovechando su compañero Ángel el rechace para colocar el 0-1. El gol no pareció espolear a los locales, que siguieron muy perdidos e imprecisos en su juego. Puentenueva no acertó esta vez con los cambios, y la dinámica era la de un quiero y no puedo constante que no transmitía nada al público.

Con todo ello, lo único reseñable fue la sustitución de Cristian Agredano, que se despidió de la afición pontanesa recibiendo una fenomenal ovación en reconocimiento a las temporadas en las que ha estado defendiendo la camiseta del club. Ya en el tramo final, el equipo intentó generar más peligro ante un replegado cuadro sevillano que se limitaba a achicar balones y buscar contras con las que sentenciar.

Carlos Cuenca, con un testarazo desviado y Amin, autor del único remate a portería del Salerm Puente Genil en el minuto 89, intentaron la igualada, pero fue en vano. El cuadro rojinegro no tuvo el día y vivió un calvario en pleno domingo de Resurrección.