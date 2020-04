La plantilla del Córdoba CF contesta a la RFEF y defiende el 'play off' de ocho equipos

Si el sábado fue el Córdoba CF, a nivel institucional, el que respondió con una carta a la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) sobre su posicionamiento ante la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para finalizar la temporada, este domingo ha sido la primera plantilla del club blanquiverde la que ha ofrecido su postura con un escrito remitido al organismo que preside Luis Rubiales. Los jugadores cordobesistas ya suscribieron un comunicado con las plantillas de otros cinco clubes de Segunda División B el pasado viernes, pero ahora han hecho un nuevo documento más extenso al que ha tenido acceso el Día.

La respuesta de los profesionales del CCF es "contestación al comunicado realizado por la RFEF, y en concreto por su presidente Sr. Rubiales, en cuanto a la propuesta formulada para la finalización de las ligas no profesionales de fútbol en el estado en que se encuentran, y el establecimiento de un play off, denominado exprés, para resolver los ascensos en la Segunda División B y las supresión de los descensos de categoría". Ante tal medida, y "antes de que se tome una decisión definitiva sobre la misma", el vestuario blanquiverde ha optado por mostrar su posición.

"En primer lugar no entendemos el cambio de postura tan radical del Presidente de RFEF cuando, hasta el mismo día de emitir el comunicado antes indicado, era partidario de que se terminara esta temporada a toda costa (jugándose todos los partidos), ya que de no ser así, entendía que la competición quedaría totalmente adulterada y fueran cuales fueran los criterios que se utilizaran para ponerle fin serian a todas luces injustos, por lo que repetía insistentemente "la temporada se va a acabar sí o sí", al igual que, parece ser, es la intención que se tiene en Primera y Segunda División, según el parecer de LaLiga y la FIFA", comienza el comunicado, que recoge también la falta de conocimiento sobre "los motivos que le han podido llevar a dicho cambio de parecer y a diferenciar, de tal manera, la forma de terminar unas competiciones y otras", en referencia a las tres primeras categorías del fútbol español.

El escrito, con todo, continúa advirtiendo que "si los motivos son (y así esperamos que sean) el salvaguardar la salud, tanto de los jugadores como del resto de los profesionales que puedan intervenir en la disputa de un partido de fútbol, tratando de reducir al máximo de lo posible la duración de ese final de temporada interrumpido, suspendiendo definitivamente los 10 partidos pendientes y llevando a cabo un play off denominado express, entendemos que este play off se ha de hacer con la inclusión en el mismo de aquellos equipos que, por su trayectoria deportiva a lo largo de todo el campeonato disputado, y del puesto que ocupan en la clasificación en la jornada 28 (última jornada disputada) se lo merezcan".

Es más, puntualizan que no debe llevarse a cabo el corte "en base a este último criterio, que, si bien no se ha especificado claramente en el comunicado de la Federación, por las noticias aparecidas en prensa parece que el criterio por el que se inclina la RFEF es el de incluir en ese play off a los cuatro primeros equipos que ocupen la clasificación la jornada 28, sin tener en cuenta esa trayectoria deportiva seguida a lo largo del campeonato ni que a falta de 10 jornadas para la finalización del mismo es muy probable que surgieran cambios en la clasificación actual, provocando caso de adoptar este último criterio, una tremenda injusticia".

Para justificar su postura, el vestuario del Córdoba pone algunos ejemplos centrados en el Grupo IV en el que milita el equipo. "Si aplicamos ese criterio de clasificar a los cuatro equipos que ocuparan las cuatro primeras plazas en la jornada 28, jugarían ese play off de ascenso el Cartagena (1), el Marbella (2), el Badajoz (3) y el Yeclano (4), cuando por ejemplo el San Fernando que ocupa la sexta posición, por detrás del Córdoba CF, quedaría fuera después de haber estado en puestos de play off en 15 jornadas, mientras que el Yeclano lo ha estado en 13 jornadas".

De este modo, los futbolistas cordobesistas entienden que "aplicando criterios de justicia deportiva y no de simple situación clasificatoria en un momento dado de la competición, en caso de tener que dar por finalizada la temporada regular y fijar los criterios para el desarrollo de los play off de ascenso, estos deben incluir a los ocho primeros clasificados del Grupo IV", que pasan por ser, en este orden, Cartagena, Marbella, Badajoz, Yeclano, Córdoba, San Fernando, Balompédica Linense y Murcia". Y para defender su postura, van un poco más allá en su análisis.

Razones para ampliar la cuota hasta el octavo

En primer lugar, centrado en el propio Córdoba, situado en la quinta plaza a "solo dos puntos" del Yeclano, que es cuarto, "y con el goal average a favor" del equipo de Juan Sabas cuando quedan diez partidos aún pendientes de disputar (30 puntos), y "habiendo ocupado el Córdoba plazas de promoción de ascenso en las últimas jornadas disputadas hasta la jornada 27, que pasó a ocupar la quinta plaza". Así consideran que "sería totalmente injusta su salida del play off porque en la jornada 28 estuviera quinto y a solo a dos puntos de la cuarta plaza".

Respecto al San Fernando, inciden en lo indicado anteriormente, puesto que ocupa la sexta posición "a tres puntos del cuarto clasificado, pero ha estado ocupando plazas de promoción de ascenso durante 15 jornadas, mientras que el cuarto ha ocupado dichas plazas en 13 ocasiones". También recuerdan que la Balona "está ocupando la séptima plaza, a seis puntos del cuarto clasificado y ha estado cinco jornadas en puestos de play off", mientras que el Murcia es octavo, a ocho puntos del Yeclano, pero "tiene un final de temporada con una trayectoria ascendente que podría ser indicativo de que tiene opciones de luchar por un puesto dentro de los cuatro primeros".

Después de este análisis del Grupo IV, el escrito de la plantilla del Córdoba a la RFEF se detiene también en los otros tres grupos de Segunda B. Porque de ellos "se puede observar claramente que en todos ellos, por una u otra razón, limitar la inclusión en el play off a los cuatro primeros clasificados en la jornada 28, sin tener en cuenta ninguna otra circunstancia, sería totalmente injusto".

De esta manera, a modo de ejemplo, destacan que "en el Grupo II, la Real Sociedad B, quinta clasificada en la jornada 28, ha estado más jornadas en puestos de play off que el cuarto, el Valladolid Promesas; y lo mismo ocurre con el Lleida, quinto en el Grupo III, que ha estado muchas más jornadas en plazas de promoción de ascenso que el cuarto, el Cornellà, que se ha metido en las tres últimas jornadas y solo le saca tres puntos al Lleida". En el Grupo I, "por el contrario", la nota advierte que "el quinto clasificado en la jornada 28, el Coruxo, perdió la cuarta plaza en la jornada 25 y está a solo cuatro puntos del cuarto, la Peña Deportiva".

Ante todo ello, los futbolistas del CCF reiteran que "sería muy injusto formar esos play off únicamente con los cuatro equipos que ocupen las primeras cuatro plazas en cada grupo, sin ningún otro argumento ni estudio comparativo, debiéndose ampliar, al menos hasta el octavo puesto de cada grupo en base a los argumentos antes esgrimidos".

Después de toda esa extensa argumentación, el vestuario cordobesista se muestra partidario, "y en eso coincidimos con la opinión que tenía el Sr. Rubiales antes del cambio tan drástico de la misma, que la forma más justa de terminar esta temporada sería suspender la misma en el estado en que se encuentra, esperar que pase esta situación tan penosa y, una vez que se pueda jugar sin riesgo para jugadores y demás profesionales que intervienen en el desarrollo de un partido de fútbol, reanudar la competición".

La primera vía, posponer sine díe el final

Del mismo modo, advierten que esto tendría que llevar aparejado la ampliación de "los contratos de los jugadores que finalicen esta temporada hasta que la misma termine (como así ha recomendado la FIFA) y, una vez terminada, dependiendo del tiempo que se disponga, preparar la siguiente con unas reglas fijas de inicio a fin, en la que todas las partes sepan ab initio el contenido de dichas reglas".

Igualmente, y ante el caso de que esta solución "se entienda que no es viable" por la Federación Española "por las circunstancias que fueran", el escrito de la plantilla del Córdoba insiste en que "la única solución posible sería la de poner fin a la temporada regular, acordando el paso a los play off de ascenso, incluyendo en el mismo a los equipos clasificados en la última jornada disputada (la 28) en los puestos del 1 al 8 en base a los criterios deportivos que hemos indicado anteriormente".

Es decir, los profesionales cordobesistas redundan en su opinión de "no solo incluir a los que en ese momento, por unas circunstancias u otras, están en los cuatro primeros puestos, ya que no se puede acabar una temporada con el desgaste económico y deportivo que lleva aparejado para los clubes y jugadores de una manera tan simple, sino aumentar hasta los ocho primeros, teniendo en cuenta esos criterios deportivos que antes hemos indicado".

Todo esto daría lugar a un final de competición "más justo y que con un sistema rápido de play off (incluso a un solo partido), tampoco iba a demorar mucho más su finalización ni se iba a aumentar más, tampoco, el riesgo sanitario por el hecho de jugar dicha eliminatoria ocho equipos en lugar de cuatro".