Nahuel Arroyo y Moussa Sidibé confían en "conseguir los objetivos" con el Córdoba CF

El Córdoba CF ha presentado este martes a sus dos últimos fichajes en el mercado invernal, los extremos zurdos Moussa Sidibé, de 26 años y que llega cedido por la Ponferradina, y Nahuel Arroyo, de 25 años y que arriba a El Arcángel en propiedad desde el Albacete Balompié, con un contrato hasta 2023 ampliable en una temporada más. Alberto Ródenas, el tercer refuerzo invernal, vivirá este protocolo en los próximos días.

El director deportivo cordobesista, Juan Gutiérrez, Juanito, ha sido el encargado de presentar a estas dos nuevas incorporaciones invernales. Sobre el primero en llegar, Moussa Sidibé, el gaditano se ha mostrado contento de tenerlo por fin en las filas del equipo, ya que es un jugador que estuvieron cerca de fichar el pasado verano, "pues había hecho una temporada magnífica en el Andorra CF".

Sin embargo, el director deportivo ha explicado que al jugador maliense le llegó la oferta de la Ponferradina y la tuvo que aceptar porque es un equipo de superior categoría. "De hecho, nos ha costado mucho traerlo en invierno porque el Racing de Santander tenía cerrada la cesión, pero logramos convencer al jugador y a su club", ha explicado Juanito.

El propio Sidibé, que lucirá el dorsal 22 con el nombre de Moussa Jr., se ha mostrado agradecido al club por su fichaje, puesto que desde el pasado verano, el Córdoba le ha estado insistiendo para su fichaje que se truncó cuando llegó la oferta de la Ponferradina para jugar en la categoría de plata.

El jugador africano no ha dudado al ser cuestionado sobre su estado físico, pues pese a llegar sin ritmo de competición -acumula apenas 254 minutos en ocho partidos- ha estado toda la temporada entrando en la dinámica de entrenamientos con el equipo berciano. "Vengo aquí para sumar mi granito de arena e intentar conseguir los objetivos; me he sentido bien físicamente en los dos primeros entrenamientos que llevo aquí", ha asegurado Moussa Sidibé.

Verticalidad, uno para uno y centros al área

Sobre Nahuel Arroyo, Juanito ha indicado que también fue tanteado el pasado verano, pero el Albacete ya lo tenía fichado desde abril. "Aunque ha tenido pocos minutos en Segunda División, hay que asumir la desgracia del Albacete que ha estado abajo durante el comienzo de temporada y ha impedido al jugador lucir su calidad, que es por la que viene en propiedad y por la que tiene un contrato de tres temporadas mas otra opcional", ha añadido el gaditano.

Al igual que Sidibé, el extremo español también jugó en Segunda División B el curso pasado, siendo un jugador destacable en la banda izquierda del UE Llagostera. Es por eso que Juanito ha destacado la profundidad, la velocidad, el descaro y la capacidad goleadora del jugador.

Un Nahuel Arroyo que también ha mostrado su agradecimiento a un Córdoba que "ha hecho el esfuerzo" en apostar por su fichaje pese a que ha tenido pocos minutos de juego en el Albacete. "Volver a Segunda B no es un paso atrás porque venir a este club es algo positivo y por eso llego con mucha ilusión y con muchas ganas de que esto salga bien". Además, el atacante ha destacado que "quedan seis partidos y no hay margen de error para lograr el objetivo".

Al igual que Sidibé, pese a que solo ha participado en 233 minutos en lo que va campaña, repartidos en diez partidos, el extremo catalán se ha mostrado "en condiciones de jugar", aunque sin esperar a ser titular los primeros partidos porque "la plantilla es muy buena". "Mis cualidades aportarán verticalidad, uno para uno y centros al área", ha asegurado Arroyo.

Por último, el gerundense, que llevará el dorsal 15 en el Córdoba, se ha sentido feliz e ilusionado de estar en este club pese a que lo ficharon a última hora de mercado y que cuando visitó El Arcángel esta temporada en Copa del Rey con el cuadro manchego "no esperaba acabar aquí este invierno".