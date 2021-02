Miguel Valenzuela: "El Córdoba CF tiene a los dos mejores delanteros de la categoría"

El cierre del mercado en la noche del lunes ha dejado al Córdoba CF con una plantilla de 21 jugadores, tras sumar tres fichajes, dar cuatro bajas y promocionar con ficha del primer equipo a Alberto del Moral, fijo en los planes desde el comienzo de temporada. De todo eso y de "la espina" que ha dejado no poder sumar al deseado Berto González ha hablado el hombre fuerte del club en materia deportiva, Miguel Valenzuela, en una comparecencia aprovechando la presentación de los recién llegados Nahuel Arroyo y Moussa Sidibé.

"Nos marcamos unos objetivos para reforzar a las bandas, buscábamos goles en la segunda línea, verticalidad, porque nuestros delanteros habían cubierto las expectativas", ha comenzado el asesor deportivo del consejo de administración del club, recordando que los dos extremos "son aspiraciones antiguas; jugadores verticales, descarados, buenos en el uno contra uno, y nos van aportar competitividad para subirla en el equipo y cosas diferentes a lo que el equipo tiene ahora porque con la lamentable baja de Samu nos dan verticalidad y profundidad".

Pero al margen de Nahuel y Moussa Jr, el Córdoba también ha sumado a un segundo punta sub 23 como Alberto Ródenas, "que nos aporta poderío, juego aéreo y buen trabajo defensivo". Es por eso que Valenzuela ha terminado satisfecho el exigente mes de enero porque el club ha "cumplido los objetivos que nos marcamos inicialmente", que no era otro que dar un nuevo aire a la parcela ofensiva.

"Estoy más que satisfecho porque Ródenas, que era un objetivo en el mercado de verano lo hemos podido hacer ahora y puede complementar a Willy y Pío; y luego han venido dos que ya demostraron un nivel altísimo en Segunda B, vienen del barro y estaban en la agenda, estaban seguidos y van a mejorar el nivel competitivo", ha argumentado el asesor técnico del club, antes de hacer referencia a Berto González, que como en verano se ha quedado siendo un deseo.

"Nos queda la espina de Bertín, no lo voy a negar. La última llamada fue a las diez de la noche del lunes, pero el Sporting lo considera fundamental para el filial y el primer equipo y dependía todo de que entendiera que era mejor venir al Córdoba. Teníamos amarrado que si salía venía aquí, pero se quedó allí", ha señalado Miguel Valenzuela, que ha reseñado que "Bertín daba dos posiciones, banda izquierda y delantero, pero los que hemos traído juegan también en varias posiciones. Nos hemos quedado esperando a Bertín, pero no nos desajusta en nada".

Parafraseando a Pablo Alfaro, el responsable técnico ha recordado esa racha de hasta seis partidos sin encajar gol, destacando que "el bloque defensivo y cómo trabaja nos da seguridad y tranquilidad, porque es difícil hacerle gol". Así, la idea pasaba por dar un salto en el área opuesta: "Lo que queremos es mejorar al equipo en ataque porque para el objetivo del ascenso necesitamos ser fuertes en defensa, pero también ser fuertes ofensivamente". "En esto primeros partidos la segunda línea nos ha dado poco gol y queríamos gente que compita y nos dé otras posibilidades que el equipo no tiene ahora", ha insistido.

Diabate dejó de ser una opción este enero

Queda claro por sus palabras que en la mesa de la dirección deportiva no estuvo nunca sumar otro ariete al equipo, y mucho menos Diabate, que "ya no era objetivo" tras haber sido perseguido durante la ventana de verano. ¿Por qué esa decisión impopular de no reforzar la punta? "Porque tenemos los dos mejores nueves de la categoría y los números lo dicen. Tenemos magníficos delanteros y no es una necesidad, y traer un tercer delantero teniendo a Willy y Pío era quemar una nave, porque están funcionando bien", ha analizado.

"Los delanteros top como Dioni (Cultural Leonesa) o Francis Ferrón (San Fernando) no tienen más goles y tienen contrato en vigor, con unos costos grandísimos, y tenemos que optimizar recursos y ver dónde tenemos deficiencias", ha incidido Miguel Valenzuela, recordando que "cualquier equipo se mataría por tener a Willy o Pío, y nosotros tenemos a los dos, que son dos de los mejores delanteros de la categoría, y están haciendo gol. No teníamos esa necesidad, y además ha venido Ródenas, que le va a competir el puesto".

Ya por último, matizando antes que el club no ha hecho "una gran inversión en fichajes" y dejando claro que hay equipo "para estar mejor posicionados", a lo que deben ayudar estos fichajes que llegan para "aumentar el nivel competitivo, el asesor deportivo del consejo ha hecho referencia al gesto de Samu Delgado de liberar su ficha, un aspecto clave para que el Córdoba haya podido reforzarse con un jugador mayor de 23 años.

"Es un tío que suma dentro y fuera, sumó mucho cuando no tuvo minutos y también cuando ha jugado porque nos da un nivel competitivo alto y se lo hace subir al equipo, porque esa banda defiende y ataca mejor, el equipo está bien puesto en el campo... pero lamentablemente ha tenido una lesión muy jodida que lo va a tener fuera tres meses y ha sido capaz de renunciar a ese mes que podía tener de competición para que viniera alguien desde ya", ha apuntado Valenzuela, agradeciendo su "actitud y compromiso porque eso ha posibilitado que estén aquí Nahuel y Sidibé".

También ha hecho referencia para finalizar a la que ha sido la salida menos esperada, la de Alain Oyarzun, por "un acuerdo mutuo", después de que se quedara fuera ya de la convocatoria ante el UCAM Murcia. "Fue una alegría que viniera, pero lamentablemente venía a un equipo muy exigente y con un nivel alto, y no ha tenido suerte; llegó el último día a un equipo muy competitivo, con algún peldaño físico por debajo, no pudo recuperar la chispa de competición, no ha tenido minutos y su nivel no ha estado a la altura, y le hicimos ver que íbamos a reforzar las bandas y tendría menos minutos. Esperábamos mucho de él, y no ha sido culpa solo del chico, pero las prisas del Córdoba por estar arriba y el nivel de la plantilla no le han ayudado, aunque estoy seguro de que con tiempo llegará a ser lo que fue y lo que se espera de él".