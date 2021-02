Juanito no duda: el Córdoba CF ha "mejorado mucho" su plantilla en el mercado invernal

El Córdoba CF ha presentado a sus dos últimos fichajes en el mercado invernal, los extremos Moussa Sidibé y Nahuel Arroyo -el tercero, Alberto Ródenas, lo hará en los próximos días-, y aprovechando la ocasión el director deportivo de la entidad blanquiverde, Juan Gutiérrez, Juanito, ha hecho balance de lo que ha dejado esta última ventana de incorporaciones en clave cordobesista de la que sale "satisfecho".

El gaditano ha reconocido que "el equipo, evidentemente, está en una línea irregular" y ha señalado a la cita más reciente ante el UCAM Murcia como la que debe marcar el futuro: "Hemos visto que el equipo rayó a un nivel altísimo ante uno de los gallitos de la categoría, por lo que consideramos que necesitamos esa regularidad para conseguir el objetivo de estar entre los tres primeros y, si podemos ser primeros, mejor".

"Vemos que hay calidad en el equipo, no solo para ganar partidos y jugar bien, pero no hemos sido capaces de ser regulares", ha continuado Juanito, recordando que por delante quedan aún "seis finales en las que el factor campo no influye, aunque jugamos cuatro en casa y dos fuera, porque el Córdoba tiene que salir a ganar en todos los campos basándose en el partido del UCAM, sabiendo que si juegas a ese nivel, de diez partidos se te iría uno".

El director deportivo del Córdoba ha analizado el por qué la apuesta por jugadores de segunda línea como Nahuel y Sidibé. "Tenemos jugadores de ataque que están haciendo goles, los delanteros llevan nueve goles entre los dos, y lo que nos faltaba un poquito era la segunda linea, que nos haga más gol y nos dé más peligro", ha explicado, dejando clara su confianza en que "el camino marcado en partidos como el del UCAM o la Copa, en los que se ha visto mucho poderío, nos debe servir conseguir los éxitos".

"El objetivo de la dirección deportiva es hacer un equipo que quiere ascender, pero también de futuro, hay un proyecto por encima de todo", ha matizado Juanito, que ha profundizado aún más sobre la política de fichajes que ha llevado a cabo el CCF: "La idea es contratar jugadores que sumen y mejoren el juego del equipo, y que tengan futuro. Viene uno cedido, que se podría seguir hablando si da un buen rendimiento, y otro en propiedad con 25 años. El año pasado se hicieron contratos para ascender y se metieron años a la plantilla y la Segunda B necesita piernas y estar fresco y eso te lo da la juventud, las ganas, la ambición".

Alfaro "no quería una plantilla muy amplia"

En su análisis, el ex internacional ha incidido en que "no se sube a Segunda fichando a jugadores en su ocaso deportivo o cuando están ya bajando su nivel". "Es cierto que esos jugadores te pueden dar mucho, pero ya los tenemos; ahora necesitamos nutrir a la plantilla de jóvenes que acompañen para conseguir los éxitos de crecimiento deportivo del club y el pelear por el ascenso", ha comentado el andaluz.

Un director deportivo que ha desvelado los deseos de Pablo Alfaro en este mercado, que pasaban porque "no quería una plantilla muy amplia, sino corta, con 20 o 19 jugadores, pues el sistema de competición y las plantillas hay que gestionarlos". "Quedan seis partidos de esta primera fase, otros seis de la segunda y dos más si al final podemos pelear por el ascenso, y hay que saber gestionar el grupo", ha insistido.

Ya por último, y teniendo claro que "hay que hacer una plantilla de calidad", Juanito se ha detenido en el hecho de que "hemos mejorado muy mucho porque han salido jugadores que no estaban aportando y vienen otros que pueden hacer mejor a los que teníamos". En total, el Córdoba se ha quedado "con 21 jugadores tras subir a Alberto del Moral", a los que podrá seguir sumando elementos del filial como Luismi o el todavía lesionado Julio Iglesias.

"Veo todos los partidos del filial, evidentemente ahora sí se están cumpliendo las exigencias marcadas, y en cualquier momento pueden dar el salto para ayudar como Luismi o asentarse como Del Moral; ese es el objetivo", ha apuntado el director deportivo blanquiverde, que admitiendo que "el mercado no es nada fácil, se mueve poco", tiene claro que en El Arcángel se pueden "dar por satisfechos".