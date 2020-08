Moussa Sidibé se aleja del Córdoba CF ante el interés de la Ponferradina

El mercado de fichajes sigue cociéndose este verano a fue lento, más que nunca. Ni siquiera la apertura del plazo para la inscripción de jugadores el pasado martes ha agilizado los movimientos en unos clubes que, en su mayoría, continúan muy pendientes de cómo afectará a la próxima temporada 20-21 la evolución que en estas semanas está teniendo la pandemia de coronavirus que ya obligó a suspender la anterior. Y si a eso se le suma que la Segunda aún tiene por delante su play off -y los descensos por el caso Fuenlabrada- y en Tercera habrá que ver en qué queda la repesca de campeones, pues más motivos para echar el freno.

Con todo esto sobre la mesa, el Córdoba CF solo ha oficializado (y presentado) al holandés Darren Sidoel, que desde el miércoles trabaja junto al resto del grupo en la Ciudad Deportiva. Pero también tiene cerradas las incorporaciones del lateral izquierdo Berto Espeso (Sporting de Gijón), el mediocentro Djakaridja Traoré (Badajoz) y el central Manu Farrando (Celta B), aunque éstos no se reintegrarán al equipo hasta la próxima semana al disfrutar de un permiso extra por parte de la dirección deportiva cordobesista.

Y no queda ahí su trabajo, aunque no siempre el resultado es el deseado. Porque el club blanquiverde señaló al principio del verano en rojo el nombre de Moussa Sidibé para reforzar las alas del nuevo proyecto. Todo el trabajo de negociación parecía en la línea correcta y la llegada del extremo malí estuvo cercana, con la única traba inicial de conseguir su desvinculación del Andorra, que ya se da por hecha... hasta que la aparición de ofertas de la categoría de plata han frenado en seco la operación, que no está tampoco descartada al tratarse de unos los mirlos blancos que ofrece el mercado de la categoría a estas alturas.

Pero desde El Arcángel son conscientes del giro que ha dado todo, pues competir tanto deportiva como económicamente con clubes de superior categoría, y más en esta circunstancias tan particulares, es cuanto menos complicado. Tras estar en la agenda de varios equipos de Segunda B, como el Algeciras, y el recién ascendido a Segunda Logroñés, todo apunta que será finalmente la Ponferradina la que logrará su fichaje. El interés apuntado la pasada semana por el periodista Ángel García Álvarez en sus redes sociales ha tenido consistencia y la continuidad de Jon Pérez Bolo en el banquillo berciano habría hecho el resto.

De esta manera, Sidibé dará el esperado salto a la división de plata. Su estancia en España arrancó con una mala etapa en el Guadalajara que quedó borrada a su paso por Algeciras, donde encontró la calma suficiente en la segunda mitad de la liga 17-18 y el exterior se revalorizó con actuaciones clave para meter a los albirrojos en el play off a Segunda B. Eso le valió para firmar por la Llagostera, desde donde el pasado verano recaló en el Andorra que rige el barcelonista Gerard Piqué, completando en la campaña 19-20 un total de 27 partidos en los que anotó seis goles.