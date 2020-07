Moussa Sidibé, una opción para las alas del Córdoba CF

El Córdoba CF cambiará media plantilla para el primer proyecto completo de Infinity, que parte como vienen repitiendo todas las voces autorizadas de la entidad con el único objetivo posible de conseguir el ascenso al fútbol profesional. De momento, y aunque el consejero delegado Javier González Calvo advirtió el pasado miércoles que el mercado hay que tomárselo con "tranquilidad", ya ha sido anunciado un primer fichaje en la figura del holandés Darren Sidoel.

Y los siguientes no tardarán en caer, pues el equipo volverá al trabajo el próximo 3 de agosto para comenzar a preparar la nueva andadura en una Segunda B que el domingo baja el telón al curso 19-20 con las finales del play off de ascenso. En esos partidos hay no pocos jugadores apuntados en la agenda de Valenzuela y Juanito. Pero en sus anotaciones también hay lugar para otros futbolistas que ya están de vacaciones, dado que sus conjuntos se vieron abocados a finalizar la campaña antes de tiempo.

En este último caso tiene cabida Moussa Sidibé, uno de los mirlos blancos del mercado que se convierte en una apetecible opción para las alas del nuevo proyecto cordobesista. Así lo refieren diversos medios, que apuntan al interés del Córdoba en el extremo malí, que ya tiene decidido no continuar en un Andorra en el que militó durante la pasada temporada. El recién ascendido Logroñés y el Algeciras son otros clubes que también se han fijado en él para reforzar sus nuevas plantillas.

Tras una mala etapa en el Guadalajara, el Algeciras le dio la calma suficiente en la segunda mitad de la liga 17-18 y el exterior se revalorizó con actuaciones clave para meter a los albirrojos en el play off a la división de bronce. Eso le valió para firmar por la Llagostera, desde donde el pasado verano recaló en el Andorra que rige el barcelonista Gerard Piqué, completando en la campaña 19-20 un total de 27 partidos en los que anotó seis goles.

En Andorra dan por hecho que no sigue en el Principado. El de Bamako, a sus 25 años, maneja varias ofertas. Según varios medios, una de ellas es la del Córdoba, pero también otras como la del Logroñés -al menos antes de saberse equipo de Segunda División- y el propio Algeciras, que apuesta más por el tema sentimental -el jugador habla maravillas de su estancia en el Nuevo Mirador- que monetario... y hasta deportivo.

De momento seguro que solo es un nombre más de los muchos que el Córdoba tiene agendados con la idea de que pueda formar parte de su nuevo proyecto. Cierto es que el equipo necesita juventud y descaro por los costados y eso es precisamente lo que puede aportar Moussa Sidibé, una opción más que apetecible en un mercado que pronto empezará a agitarse en El Arcángel.