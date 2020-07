La hoja de ruta marcada por Infinity para su primer proyecto completo en el Córdoba CF pide calma a estas alturas del verano. Con la campaña de abonados marchando a buen ritmo pese a la demora de la puesta en marcha de una plataforma online que parece que ya estará disponible el próximo lunes 27, tras anunciar el esperado acuerdo de colaboración con el Córdoba Futsal, y en vísperas de la puesta de largo oficial de las nuevas equipaciones confeccionadas por Givova, el club blanquiverde apuesta ahora por mirar el futuro con cierta "tranquilidad", pues no son pocos los frentes que aún mantendrá abiertos en el corto y medio plazo.

El más relevante, sin duda, la confección de las plantillas de sus principales equipos, si bien las del "Córdoba B y el Femenino están prácticamente conformadas", según ha puntualizado este miércoles Javier González Calvo, que en lo que respecta al primer equipo ha deslizado que "los fichajes vendrán con tranquilidad". Hay que recordar que la entidad ya sumó una primera incorporación con el joven holandés Darren Sidoel, al que podría unirse un refuerzo más incluso antes de que finalice un play off de ascenso que centra la atención de la dirección deportiva que encabezan Miguel Valenzuela y Juanito.

"Pero hay que tener calma, porque a jugadores que ahora no se puede acceder, cuando pasen los días sí se podrá llegar", ha comentado el CEO cordobesista, matizando que "los que tenemos claro se podrán incorporar el mismo día 3, pero habrá que esperar porque merecerá la pena". Entre otras cosas porque el club se está tomando "el mercado con tranquilidad porque es diferente al de otros años por la pandemia; nosotros hemos adelantado cosas, pero hay que trabajar con más tiempo para proyectarlo todo porque nadie sabe por dónde va a ir el mercado este año".

Sin embargo, que nadie piensa que esto supone un parón en la labor diaria para dar forma al plantel. Todo lo contrario, según se desprende de las palabras de González Calvo: "Llevamos siete meses aquí, sabéis lo que ha habido y necesitamos tranquilidad para dedicarnos al fútbol. Tenemos dos meses por delante y lo que resta de julio (para que arranque la temporada) que van a ser interesantes porque estamos pendientes de la inscripción y de traer los mejores jugadores posibles. Nos tenemos que centrar en tener el mejor equipo porque cuanto más tiempo estemos en Segunda B más perjudicados estaremos".

Más allá del mercado, el Córdoba tiene otros frentes abiertos a día de hoy. El más trascendente está en los juzgados, con una interrelación directa con la Real Federación Española de Fútbol. Ambos casos no quitan el sueño al dirigente blanquiverde, al menos públicamente, una "calma que viene por el trabajo y porque hay una resolución judicial que dicta que se inscriban los derechos a nombre de Unión Futbolística Cordobesa".

El auto está pendiente de ratificación, pero primero el Consejo General del Poder Judicial tiene, a su vez, que ratificar al juez Fernando Caballero como sustituto en la causa del recusado Antonio Fuentes Bujalance. Ese paso previo tampoco llegará esta semana y eso hace que "se siga hablando" del asunto. "Pero tenemos nuestro auto y tenemos tiempo por delante. Tenemos que trabajar en tener buenos equipos. Al resto de procedimientos judiciales no le prestamos atención, no van nosotros, no nos afectan".

Esa confianza que siempre que ha sido cuestionado al respecto irradia Javier González Calvo se cimenta en que el primer auto, que permitió la venta de la Unidad Productiva del Córdoba CF SAD "es un auto ejecutivo que se puede ejecutar cuando queramos, y la Federación no se puede negar, pero vamos a esperar porque no tenemos prisa por hacerlo".

De hecho, el CEO del club ha recordado que el pasado verano la inscripción llegó apenas unas horas antes del comienzo de la competición, sin fecha aún fijada en el curso 20-21, pero con una estimación sobre finales de septiembre o principios de octubre. Y ha deslizado que esa ejecución se haría siempre "de la mano" del organismo que preside Luis Rubiales, pues "no vamos a hacer nada en contra de quien regula todo esto". Eso sí, llegado el caso, no tiene duda de que acatará la inscripción "si cumplimos todos los requisitos", como cualquier otro club, en cuanto a deudas y demás, "porque no puede ir en contra".