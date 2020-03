Juan Sabas: "El objetivo primordial del Córdoba CF es el ascenso"

Juan Sabas ya ejerce como técnico del Córdoba CF. Tras dirigir su primer entrenamiento y conocer al plantel, el técnico madrileño ha sido presentado oficialmente en la sala de prensa de El Arcángel por Javier González Calvo, que ha tomado el relevo a un Alfonso Serrano que venía siendo el partenaire habitual en este tipo de actos. Tal vez, un guiño al futuro, dado que la figura del pucelano queda ahora debilitada tras la salida de Raúl Agné.

El consejero delegado ha reconocido que la decisión de virar el proyecto desde el banquillo se tomó el lunes, aunque la comunicación oficial al ya ex técnico cordobesista no llegó hasta 24 horas más tarde. Ya entonces Juan Sabas había sido elegido para reconducir la situación. Por cierto, el madrileño firma sólo hasta final de temporada, sin ningún tipo de cláusula en caso de clasificar al CCF para el play off o conseguir el ascenso a Segunda División. Un tema que era primordial para la propiedad para no hipotecar el futuro de la entidad.

González Calvo, por último, ha recordado a Sabas que llega "a un club histórico, un club muy bonito para venir a trabajar, un club que no merece estar en la división en la que está y entre todos debemos poner nuestra huella para que vuelva al fútbol profesional, que es donde merece estar". Y el ya nuevo técnico blanquiverde ha aceptado gustoso el reto: "El objetivo primordial del Córdoba es el ascenso; me da igual quedar primero que cuarto, pero tienes que ascender, y el primero objetivo es estar entre los cuatro primeros para tener esa opción".

El madrileño ha admitido que se ha encontrado "un vestuario cabizbajo y una sensación de pesimismo porque a nadie le gusta que un entrenador tenga que salir, pero hemos hablado y tienen una predisposición muy buena para el trabajo e intentar sacar los objetivos en el futuro". "Mi mensaje siempre es muy directo porque soy cercano, pero muy exigente en el día porque el primero en exigirme soy yo y todos juntos creo que vamos a conseguir lo que nos propongamos", ha insistido el preparador, avalado en el manejo de grupos especialmente por su etapa como segundo entrenador con Abel Resino.

Sabas, que ha apuntado que lleva tiempo sin hablar con Luis Oliver y que apenas ha tenido tiempo para conversar con Willy y Carlos Valverde, a los que tuvo en el Extremadura, sí ha buscado un símil entre su segunda etapa en Almendralejo y la que le tocará vivir como cordobesista, pues "coges un equipo fuera de play off y con poco tiempo de reacción, lo metes, consigues que la dinámica sea buena y logramos algo muy complicado que es subir como cuartos".

Fiel al 4-2-3-1 pero abierto a nuevos esquemas

Un camino que, sin duda, ahora firmaría el cordobesismo dada la situación en la que está su equipo, quinto y fuera de los puestos de honor tras la dolorosa derrota sufrida ante el Cartagena con "dos goles de estrategia". "Vamos a intentar reforzar las cosas buenas que hacía el equipo y mejorar las que hacía mal, siempre respetando el trabajo de los anteriores entrenadores, siempre intentando darle el sello de identidad propio. Intentaremos mejorar algunas cosas, aunque no hay mucho tiempo", ha explicado el preparador, que conoce un Grupo IV "muy complicado, con equipos muy fuertes, y que te pueden hacer muchísimo daño, como el San Fernando. Vamos a intentar en estos días recopilar información para intentar mejorar".

Pero, ¿qué puede ofrecer Juan Sabas al Córdoba? De momento, el técnico ha dejado claro que "siempre" se ha movido sobre el 4-2-3-1, aunque ha abierto la puerta a nuevos planteamientos porque "cuando llegas a un equipo te tienes que adaptar a lo que la plantilla tiene y buscaremos el mejor sistema para sacar el máximo rendimiento a los futbolistas".

Reitera sus disculpas por la 'peineta' en El Arcángel Juan Sabas ha aprovechado su puesta de largo como entrenador del Córdoba CF para reiterar sus disculpas al cordobesismo por la peineta que hizo en su visita a El Arcángel como entrenador del Extremadura. "Sé que es un gesto feo, pero soy persona y me equivoco. Ya pedí disculpas en su día y espero que las acepten de nuevo. He venido a sumar, no como rival, así que si me reciben bien, mejor", ha señalado el madrileño.

"Intentaremos ser muy competitivos, que les cueste a los rivales ganarnos y manejar los partidos, tener la mayor posesión, pero sabemos que la Segunda B es complicada y si no estás a la altura te pueden pasar por encima", ha incidido el técnico blanquiverde, siendo consciente de que con la plantilla actual tendrá que tratar de "llevar la iniciativa, aunque habrá que ver dónde te pone el rival".

De momento, Sabas tendrá dos semanas extra para incidir en sus conceptos, un parón que le puede venir bien "para recuperar gente con molestias y lesionados, y para tener mayor conocimiento en el trabajo diario del grupo". El técnico ha descartado hacer ningún stage fuera de la ciudad porque "tenemos unas instalaciones increíbles, de primer nivel", y se ha mostrado partidario de la medida tomada por la Real Federación Española de Fútbol de paralizar el fútbol al ser "partidario de jugar siempre con público, porque me parece triste jugar a puerta cerrada".