El Córdoba CF, con lo justo para recibir al Antequera

Con lo justo. El Córdoba CF, que arrastra a siete jugadores con diversas molestias físicas, recibirá al Antequera este sábado en El Arcángel (19:00) con lo que le queda sano y disponible. En este sentido, Germán Crespo, que no arriesgará con los tocados, tiene a 17 jugadores del primer equipo en plenas condiciones a falta de la última sesión de este viernes y a los que también se sumará, salvo sorpresa final, Christian Delgado para completar la convocatoria.

Durante la sesión de este jueves, Miguel de las Cuevas, Viedma, Toni Arranz, Ekaitz Jiménez y Carlos Puga volvieron a ejercitarse por segundo día de forma seguida junto al recuperador Javi Poveda. Samu Delgado también se ejercita en la instalación del Camino de Carbonell, aunque la recuperación del manchego va poco a poco. Por su parte, Visus tendrá que estar fuera del grupo un mes por un esguince en su tobillo derecho. Las primeras pruebas descartaron una lesión ósea, por lo que se evitó así el mal mayor.

Con la enfermería cargada, Germán Crespo tiene lo justo, aunque bien es cierto que el Córdoba siempre se ha repuesto a todo tipo de bajas. Así lo demuestran sus números de este curso. Invicto y vivo en la Copa RFEF, donde el miércoles tiene una gran final ante el Xerez CD al haber un billete para la Copa del Rey en juego. Pero antes de pensar en el cuadro jerezano, los blanquiverdes tienen un partido interesante este sábado ante un Antequera que marcha tercero a sólo dos puntos del líder, el cuadro cordobesista.

Para esta cita, Germán Crespo dispone prácticamente de los mismos hombres que formaron parte de la convocatoria en la segunda eliminatoria copera ante el Juventud de Torremolinos -solo pierde a Visus-. De este modo, el técnico nazarí tiene mimbres para intentar sumar la cuarta victoria seguida en El Arcángel, un triunfo que impulsaría a los cordobesistas en la clasificación del Grupo IV de Segunda RFEF.

De cara al once inicial, la mayor duda puede estar en los laterales de la defensa y en el acompañante de Álex Bernal. Ahí Javi Flores parte con ventaja respecto a Julio Iglesias y Christian Delgado, salvo que el preparador granadino opte por mover piezas pensando también en la Copa RFEF. Lo mismo sucede en defensa, Bernardo Cruz y José Cruz estarán en el eje de la zaga siempre que José Ruiz y Meléndez sean titulares. Si el lateral malagueño no fuese de la partida, el de Picassent cambiará de banda y José Alonso volverá al once, lo que llevará al ex del Linares a la derecha.

El resto serán los de siempre. La otra posible duda es ver quién sale en la línea de mediapuntas, donde tiene muchas variantes con Omar Perdomo, Luismi, Simo y Adrián Fuentes. También está la carta de utilizar a Casas y Willy arriba juntos. Sea con unos u otros, Germán Crespo, pese a la amplia lista de jugadores con molestias, tiene mimbres para buscar un nuevo triunfo ante un Antequera que sólo perdió un partido en lo que va de campaña.