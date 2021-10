El Córdoba CF evita el mal mayor con Visus

El Córdoba CF evitó el mal mayor con Ricardo Visus. El central madrileño, que se lesionó durante el regreso al trabajo del equipo este pasado martes en la Ciudad Deportiva, no sufre una lesión ósea tras las pruebas hechas durante este miércoles. No obstante, el ex del Betis no estará de vuelta antes de un mes debido a la torcedura de su tobillo derecho con un aspersor del campo chico de la instalación del Camino de Carbonell.

Visus, que ha estado en Liga a la sombra de José Cruz, José Alonso y Bernardo Cruz, sí ha sido de la partida en las eliminatorias de la Copa RFEF. El madrileño cayó lesionado tras torcerse el tobillo. Los gestos de dolor y las caras de los presentes invitaban a una lesión de peso. Sin embargo, las pruebas médicas realizadas este miércoles han descartado una lesión ósea, según fuentes consultadas por el Día, lo que supone un cierto alivio para el club y para el jugador madrileño.

A pesar de descartarse una lesión mayor, Visus no volverá antes de un mes con el grupo, por lo que Germán Crespo pierde a una pieza de su plantilla de cara a estos próximos envites ligueros. De este modo, de cara a la exigente próxima semana, la rotación será menor entre los centrales, salvo que el técnico nazarí apueste por Valtteri, jugador del filial en dinámica del primer equipo.

No es la primera vez que Visus ha tenido problemas con el tobillo de su pierna derecha, ya que este verano, tras hacerse oficial su cesión por parte de la entidad verdiblanca por segundo año consecutivo, tuvo que parar por unas molestias en la misma zona. Eso sí, su regreso fue rápido. Ahora, a pesar de descartarse la lesión ósea, el madrileño no estará de vuelta hasta finales de noviembre o primeros de diciembre si todo va de la mejor manera posible.

Durante la sesión de este miércoles en la Ciudad Deportiva, Visus fue el único integrante de la primera plantilla blanquiverde al que no se le pudo ver. El resto de jugadores con molestias, como son los casos de Miguel de las Cuevas, Toni Arranz, Ekaitz Jiménez, Carlos Puga, Samu Delgado y Viedma, sí estuvieron en la instalación del Camino de Carbonell, aunque se ejercitaron junto a Javi Poveda y es muy difícil que lleguen a la cita con el Antequera. De este modo, son hasta siete piezas las que ocupan ya la enfermería blanquiverde, el gran problema de un Córdoba invicto que de momento ha sido capaz de avanzar a pesar de las lesiones.