Porque hasta este momento, ya en la jornada 40 de LaLiga 1|2|3, el CCF no había conseguido dar la más mínima continuidad a sus triunfos. Después de cada +3, siempre venía un cero, una derrota. Y la verdad es que no ha habido muchas posibilidades para arreglar este problema, pues el equipo que ahora dirige Rafa Navarro solo ha ganado seis partidos en el campeonato –siete con el bonus del excluido Reus–, pero la tónica se mantuvo inalterable hasta la visita al Cerro del Espino, para complicar la existencia al Rayo Majadahonda en su carrera a la desesperada hacia la permanencia en la categoría.

El Rayo, obligado a sumar en Oviedo para no descender

El Carlos Tartiere será el escenario clave de la jornada 41 de LaLiga 123, al menos para dilucidar el último billete con destino a la Segunda División B, pues para el play off, ese sueño aún latente en el Oviedo, aún quedarán más páginas por escribir. Pero por abajo todo puede quedar resuelto el domingo. Porque el empate del Córdoba en el Cerro del Espino ha dejado al Rayo Majadahonda al filo de la navaja. Tanto que los de Antonio Iriondo están obligados a puntuar en tierras asturianas para no perder la categoría, al menos de manera virtual. Porque su desventaja ahora mismo es de tres puntos, que son los que conseguirán en la última fecha del ejercicio por el bonus del Reus. Pero eso ahora mismo no le basta. Porque el equipo al que daría caza, el Lugo, tiene mejor balance de goles (-7 por -15), que sería clave porque tienen igualado el goal average particular.