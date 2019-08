El Córdoba CF ya sabe que en su camino por la Segunda B encontrará la misma dificultad que hay para acceder al estadio José Burgos Quintana de Coín. Tocará sufrir, sudar, correr, pelear, golpear y hasta dejarse el último aliento para sacar adelante los partidos y sumar los puntos necesarios para lograr el objetivo del ascenso. Un panorama que pudo comprobar el cuadro cordobesista en el amistoso ante el Recreativo Granada, primer rival liguero y ante el que cedió su tercer empate consecutivo en una pretemporada en la que los de Enrique Martín se mantienen invictos.

Con presencia de Jesús León en la grada -llevaba dos partidos sin aparecer y lo vio junto a Alfonso Serrano y Jorge Rodríguez de Cózar-, y tal y como había advertido tras el duelo ante el Al-Rayyan del pasado sábado, Enrique Martín sacó un once totalmente nuevo… y plagado de jóvenes. Fuera o no la intención, este equipo se parecerá muy poco al que dentro de algo más de dos semanas encarará el arranque de la competición ante los nazaríes.

Al menos en los nombres; queda por ver si también en la disposición táctica y hasta en el juego. Sobre todo en esto último no estaría de más… Porque el filial del Granada, también tremendamente joven, demostró estar un punto más hecho. Ya avisó Juancho en el mismo saque de centro con un chut que casi sorprende a Becerra. Y aunque la siguiente acción de peligro tardó en llegar, las únicas combinaciones ofensivas con cierta claridad fueron del Recreativo, ante un Córdoba impreciso y sin continuidad con balón, y al que le costó saber contrarrestar a su enemigo.

Tras una fase de relativo equilibrio, más por las continuas imprecisiones en ambos bandos que por el buen hacer, Fernando Román tuvo que salir al cruce para frenar una cabalgada de Caio, que ya cargaba el disparo. Acto seguido, en el primer intento, si hace puede llamarse, de los blanquiverdes, el central cabeceó muy arriba una falta lateral de Sebas Moyano. Y casi sin tiempo para asimilar el fallo tuvo que volver a emplearse a fondo cerca de su área, ante un Juancho que lo dribló para tirar luego muy blandito, fácil para Becerra.

Con Martín ajustando constantemente desde la banda, especialmente la presión tras pérdida -y no fueron pocas-, y tratando de transmitir confianza a sus hombres con la pelota en los pies, el CCF al menos consiguió un intercambio de golpes antes del intermedio. Sebas Moyano hizo trabaja a Luka con un tiro mordido y luego no encontró el palo corto tras una buena maniobra. La respuesta nazarí fue un tiro desviado de Sebban tras una buena jugada individual de Juancho y, principalmente, un testarazo de Montoro a la cruceta tras una falta lateral de Viedma que se comió Becerra.

Mejoría blanquiverde tras el descanso

Con los mismos once jugadores sobre un verde que no pisaron por diversas molestias Chus Herrero, Ángel Moreno, Víctor Ruiz, Jesús Álvaro, Javi Flores y Zelu -en el Recreativo Granada sí hubo tres cambios de partida-, el Córdoba salió un punto más entonado. Sebas Moyano avisó con un chut un pelo cruzado y acto seguido no supo hacer bueno un control a pase de Vázquez que lo dejaba solo ante el meta rojiblanco.

Por primera vez en el partido, el cuadro cordobesista al menos ya lograba jugar algo más en campo contrario. Una tendencia que no varió tras un choque de cabezas entre Andoni Tello y Dani Moreno que obligó a retiarse a ambos y parar el duelo cinco minutos. Sebas Moyano inquietó mínimamente con un centro chut con la zurda que cayó sobre el larguero de Arnau.

Poco después llegó el carrusel de cambios de Enrique Martín, sin variar el 4-2-3-1 dispuesto desde el inicio, aunque esta vez con Raúl Cámara en la izquierda, De las Cuevas a un lado y José Antonio González más cerca de Juanto Ortuño. Con ese once más parecido al que podría verse en liga, los blanquiverdes intentaron meter una marcha más con la firme intención de llevarse el triunfo.

Ortuño probó al portero con un latigazo desde la esquina del área que terminó en córner. El acoso del Córdoba se cobró otra ocasión todavía más clara, tras un envío de Cámara que De las Cuevas cabeceó ganando la partida a su par en el área pequeña para hacer tirar de reflejos al meta. Castillo, tras una buena maniobra de Juancho, respondió tirando abajo a Becerra, en uno de los últimos escarceos de un Recreativo Granada que ya miraba más hacia su portería que hacia la rival, si bien tampoco es que sufriera demasiado en los compases finales.