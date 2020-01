"Esperemos hacer las incorporaciones que queremos y necesitamos". Esa ha sido la carta de presentación de Raúl Agné en su habitual comparecencia de prensa, marcada por el inminente cierre del mercado, esta medianoche. El técnico del Córdoba CF se ha mostrado confiado en que los últimos movimientos del club fructifiquen para dejar en su mano la mejor plantilla posible para pelear por el objetivo del ascenso.

"No sé por qué lo abren un mes si se decide todo el último día", ha ironizado el aragonés, que ha vuelto a incidir en que Piovaccari "es la opción número uno" para el ataque; "queremos que venga, pero se tiene que desbloquear desde Madrid -con la llegada de algún atacante al Rayo Vallecano- y, si no, se tendrá que activar otra alternativa", ha insistido el entrenador, sin desvelar más nombres. Oriol Riera, sin minutos en el Fuenlabrada, podría entrar en ese plan B, según ha apuntado el periodista especializado Ángel García.

Siguiendo con el capítulo de altas, que quedará resuelto sí o sí a lo largo del día, Agné ha subrayado las palabras del director deportivo, Alfonso Serrano, del jueves, advirtiendo que el lateral izquierdo "no es una posición que nos preocupe; estamos centrados en otras posiciones, pero si saliera algo muy interesante se valoraría". Esa postura es común al resto del plantel, también en los extremos, con menos efectivos tras la confirmación de las salidas, en calidad de cedidos, de Zelu y Sebas Moyano, si bien la confianza en el juvenil Fran Gómez es importante.

Sí tiene intención de sumar el CCF un nuevo elemento a su centro del campo, a pesar de la acumulación de hombres que tiene en esa zona. "Hay muchos perfiles de centrocampistas, pero no tenemos un perfil de dos toques, que ese primer balón filtrado salga limpio desde atrás, un jugador más de posición y control de juego, más rápido... Eso no lo tenemos", ha comentado el preparador cordobesista, sin dar más pistas sobre los posibles objetivos, entre los que podría tener cabida Alejandro Viedma, ex del Recreativo Granada.

"Me gusta la gente de buen pie en el medio campo", ha continuado Raúl Agné, que tiene claro que el perfil de los futbolistas de esa demarcación marca sobremanera la forma de jugar de cualquier equipo. Es por eso que a pesar de que cuaje o no esa nueva incorporación, el plan actual pasa por retrasar a "su posición natural" a Javi Flores, que viene todo el curso actuando más adelantado porque "tenía que inventar delanteros". "Esperemos verlo en esa zona más creativa, que es donde más nos puede aportar", ha sentenciado.

Valora el trabajo de la dirección deportiva

Para terminar sobre su análisis de las últimas horas del mercado, el de Mequinenza ha valorado el trabajo de la dirección deportiva, que "está siendo muy inteligente, porque hay que tener paciencia" para salir airoso de negociaciones en las que "son tres partes las que participan y no sólo depende de ti". Con todo, se ha mostrado "convencido de que acabaremos de cerrar las incorporaciones que queremos".

Que son necesarias tanto en calidad, para dar el esperado salto de calidad, como en cantidad, para equilibrar un grupo que ahora mismo sólo tiene 16 componentes tras hasta diez bajas. "El que no quiera estar, que no esté", ha señalado el técnico del Córdoba, que tiene "ganas de que termine" ya el mercado para que "los que estemos sigamos hasta el final y saquemos esto adelante". "Siempre pasa que entra y sale gente, pero en Segunda B estás condicionado por las 16 fichas profesionales", ha finalizado.