El Córdoba CF cede a Sebas Moyano al Valencia Mestalla

El Córdoba CF continúa con su plan renove en este mercado de invierno. Y en el mismo no hay lugar para Sebas Moyano, que como hace un año vuelve a verse obligado a coger la maleta, de nuevo para unirse al Valencia Mestalla. El volante de Villanueva del Duque, que vive su última temporada de sub 23, ya había sido señalado el jueves por el director deportivo, Alfonso Serrano, como candidato a salir, a pesar de que el club no agotará las licencias, junto a Zelu, ya confirmado por el Logroñés, y Ángel Moreno, que apunta a la Cultural Leonesa a préstamo nuevamente por el Albacete.

En su cuarta temporada en la órbita del primer equipo, Sebas Moyano no ha conseguido convencer ni a Enrique Martín ni a Raúl Agné, a pesar de la caída del CCF a Segunda B. Después de 22 jornadas ligueras, el extremo diestro sólo ha participado en ocho, dos como titular -más la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Sanse, que jugó completa-, sumando apenas 195 minutos de juego. Anotó un gol, en la victoria ante el Sanluqueño (3-1).

Ante tal situación, y tras verse fuera de las convocatorias en el último mes, superando incluso por el juvenil Fran Gómez en la rotación, Sebas abrió la opción de cambiar de aires. Y tras alguna que otra propuesta, al final su destino estará en el Valencia Mestalla, donde luchará por intentar recuperar todo su fútbol, justo como hiciera hace un año en el mismo equipo. El filial ché ocupa ahora mismo la plaza de play out del Grupo III con 21 puntos.

Más allá de esta salida con fecha de vuelta, la historia de Sebas Moyano y el CCF tiene aún muchos capítulos por escribir. El traspaso, camuflado, del futbolista al Lugo a pocos días del cierre del mercado estival invita a pensar en un desenlace cuanto menos incierto. Podría ser que el cordobés no volviera a enfundarse la camiseta blanquiverde, con la que jugó por última vez en el último partido del pasado año, ante el Marbella.

La salida del volante de Villanueva del Duque, que deja una nueva licencia sub 23 disponible, se suma a la de Ángel Moreno, cuya cesión quedó anulada como previa a su fichaje por la Cultural y Deportiva Leonesa, mientras que Zelu ya liberó una ficha profesional destinada en principio a Piovaccari para ligarse al Logroñés.