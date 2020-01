Serrano confirma que el Córdoba CF trabaja en tres fichajes... y tres bajas más

El Córdoba CF trabaja en estas últimas horas del mercado invernal en la incorporación de tres jugadores... y en la salida de otros tres más para terminar de dar forma a la reestructuración del equipo para la parte clave de la temporada. Así lo ha confirmado el director deportivo, Alfonso Serrano, durante la puesta de largo de los dos últimos fichajes del club blanquiverde, el delantero Willy Ledesma y el lateral derecho Iván Robles.

El pucelano ha apuntado que la entidad ha abierto la puerta a Zelu, para liberar una ficha profesional, así como a Ángel Moreno y Sebas Moyano, que saldrán "si no hay nada extraordinario". De esta manera, el CCF pasará a disponer de una licencia de mayores, destinada inicialmente a Federico Piovaccari, aunque hay "una opción B", y hasta cinco sub 23. En principio no está previsto que todas se ocupen, pues la prioridad es cerrar un mediocentro de un perfil distinto a los que tiene actualmente la plantilla, y otro punta.

"En la faceta ofensiva estamos debilitados y estamos trabajando en este último día y medio en ello. Es evidente que faltan delanteros y estamos en la idea de incorporar uno, que ya todos sabéis, y un sub 23", ha explicado Serrano, que ha agradecido que la predisposición de Pío es "muy buena". "Él quiere venir, desde primera hora ha sido su primera opción, pero estamos esperando todos que al Rayo firme otro delantero, porque a partir de ahí todo se va a hacer".

Sin embargo, al conjunto vallecano se le han ido cayendo las opciones en las últimas semanas (Enric Gallego a Osasuna o Sekou Gassama al Fuenlabrada, como mejores ejemplos), lo que ha provocado "una situación tensa, pero por el delantero que es, es lo que conviene porque todos pensamos que es el idóneo". Eso sí, ha matizado que el Córdoba tiene otras alternativas sobre la mesa, aunque aún no activadas: "Estamos intentando hablar con el Rayo y, a partir de ahí, decidiremos hasta cuándo esperar".

El máximo responsable de la parcela deportiva del club ha admitido que el trabajo este enero ha estado centrado "en el tema ofensivo" para equilibrar una plantilla descompensada desde el verano con "demasiados jugadores en la zona defensiva". "Queremos darle muchas más alternativas al míster en la parcela ofensiva", con otro delantero y un centrocampista "dinámico, más de balón, con juego en campo propio; estamos trabajando en ello y hoy podemos cerrar alguno".

Equilibrar ahora tras el fiasco del verano

Esa última incorporación no entraba inicialmente en las quinielas, sobre todo tras la inscripción a principios de mes de Luis Garrido, si bien Alfonso Serrano ha esgrimido que el hondureño "es un mediocentro completamente distinto a lo que estamos buscando". Además, ha descartado la llegada de un portero porque "la lesión de Edu (Frías) es menos importante de lo que parecía y hemos optado por confiar en la gente de la cantera a expensas de que se recupere lo antes posible".

El objetivo a corto plazo, el encuentro ante el Yeclano Alfonso Serrano ha mostrado su plena confianza en que la remodelación de la plantilla del Córdoba CF podrá conducir al equipo al objetivo de pelear por el ascenso, pues "por puntos y lo que queda, da tiempo a todo". Con todo, el director deportivo es consciente de que lo más conveniente es mirar al corto plazo: "Nosotros tenemos que centrarnos en el Yeclano y ya está, pensar en más del próximo domingo es un error. Quedar primeros... hay que empezar a pensar en el Yeclano y luego en el Badajoz, y así".

Tampoco llegará, en un primer momento, nadie para cerrar el lateral izquierdo, donde está únicamente Jesús Álvaro: "No es una prioridad, estamos atentos, pero no es una prioridad porque José Antonio (González) jugó en el B en esa posición y Raúl (Cámara) también". Con todo, las tres incorporaciones anunciadas elevarían a ocho los fichajes este enero, un número quizás mucho más elevado del previsto.

"La verdad es que sí, pero el problema no viene del mercado invernal, sino del de verano; cuando no puedes equilibrar la plantilla, traer todo lo que quieres, en invierno tienes que hacerlo, Son muchas altas, muchas bajas, pero estamos convencidos de que si que si conseguimos traer a los que queremos, el equipo estará muy compensado", ha analizado el director deportivo.

Un Serrano que no ha querido mojarse sobre el coste final de la plantilla tras esta reestructuración en la que ha tratado de ajustarse "al máximo" al presupuesto marcado, aplazando al cierre para "hacer balance de entradas y salidas". Será entonces también el momento de ver cómo queda su papel dentro de la estructura del Córdoba, tras la ampliación llevada a cabo por Infinity a principios de enero: "Cuando pase, quiero analizar y pensarlo todo bien y, a partir de ahí, contestaré a todo; tengo las ideas claras, ya veremos qué sucede".