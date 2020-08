El Córdoba CF pierde a Iván Robles para el próximo mes y medio

Iván Robles tendrá que pasar por el quirófano y, en consecuencia, estará fuera de los terrenos de juego por un periodo de tiempo cercano al mes y medio. El lateral onubense, lesionado el pasado lunes en el inicio del stage de concentración del Córdoba CF en Torrox, sufre una rotura del menisco externo de su rodilla derecha, según el resultado de las pruebas a las que ha sido sometido.

El dictamen, que se ha conocido este jueves, determina que Iván Robles sufre una lesión en la articulación que, en principio, no reviste mayor gravedad, si bien supone un contratiempo tanto para el jugador como para el club blanquiverde. No hay que olvidar que el lateral onubense ya conoce los planes de la entidad de buscarle un nuevo destino en este mercado para liberar su ficha de mayor de 23 años, que será ocupada bien por Mario Ortiz o Bernardo Cruz, que se pondrán a las órdenes de Juan Sabas la próxima semana.

Robles resultó lesionado en la sesión vespertina del pasado lunes, en el transcurso de la primera jornada del Córdoba en su concentración estival en la Axarquía malagueña. Un giro brusco le produjo una dolencia que le ha mantenido al margen del grupo en los últimos días, hasta conocer este jueves el alcance exacto de una lesión que ahora le obligará a pasar por el quirófano para, mediante una artroscopia, superar el percance.

Este es el primer contratiempo serio que sufre el conjunto cordobesista desde que arrancó la pretemporada, más allá de las típicas y lógicas molestias de los primeros días de trabajo. Si bien el periodo de recuperación inicial se fija en torno a las seis semanas, todos en el club confían en que pueda rebajarse en virtud del profesionalismo siempre mostrado por el onubense desde su incorporación el pasado mercado invernal.

Iván Robles tiene un año más de contrato con el Córdoba, aunque el club pretende darle salida antes de que arranque la nueva temporada tras incorporar para su puesto al sub 23 Álex Robles. De hecho, ya ha utilizado su ficha para terminar de confeccionar un plantel que, a la espera de resolver el futuro de Ibrahim Diabate (Mallorca), solo mantiene disponibles dos licencias sub 23. La prolongación de la vinculación del onubense por un curso más no está descartada, aún menos tras conocer esta lesión que le tendrá apartado del verde durante las próximas semanas.