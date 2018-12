Las Palmas quiere retomar su gran objetivo

Las Palmas, que se quedó fuera del ascenso a Primera en el play off con el Córdoba (13-14), subió una campaña después. Tras tres temporadas en la élite, de nuevo coincide con los blanquiverdes en la categoría de plata. Su objetivo no es otro que el retorno por la vía rápida a Primera. Pero no le están saliendo bien las cosas al cuadro amarillo, que se encuentra a cinco puntos del play off, e incluso ya ha cambiado de técnico –Paco Herrera tomó el relevo de Manolo Jiménez– en busca de la reacción.

Sin Balón

A Herrera le gusta salir con el balón jugado desde atrás, manteniendo la posesión del balón. Aunque por momentos mantiene el 4-2-3-1 de su antecesor, trata de implantar el 4-4-2 con dos jugadores muy abiertos a las bandas para dar la máxima amplitud a su juego.

Con Raúl Fernández en portería, meta experto y veterano, el técnico coloca por delante una línea de cuatro en la que Lemos y Dani Castellano ocupan los laterales, dos jugadores con marcado espíritu ofensivo pero cumplidores defensivamente. De la Bella es la alternativa por la izquierda, mientras que el central David García ha jugado alguna vez por la derecha. En el centro, David García y Cala forman una pareja aguerrida, con buen juego aéreo y contundente en los cruces y en los despejes. En la recámara, el exblanquiverde Deivid y el veterano Mantovani.

Con Balón

Tras la lesión de Javi Castellano, Timor y Ruiz de Galarreta, o Maikel Mesa como alternativa, forman un doble pivote trabajador y con calidad, muy ofensivo y que trata de mantener la posesión para lanzar a sus compañeros. Además, cuando su equipo tiene que soportar el envite rival, repliegan buscando ayudar defensivamente.

En las bandas tiene el plantel canario jugadores rápidos y habilidosos que, al igual que entran por fuera colocando buenos centros, lo hacen por dentro buscando un último pase o a un compañero para disparar. Tana, Araujo, Fidel, Blum, Momo, Mir, Sacko o Peñalba, pueden jugar en los costados o de mediapunta si hay una sola referencia arriba.

Como punta de lanza indiscutible, Las Palmas tiene a Rubén Castro, un jugador que sabe buscar o fabricarse los espacios, juega bien de espaldas al balón y llega con solvencia al sitio donde cae el rechazo. Si juegan con dos puntas, hombres como Pekhart, Araujo o alguno de los que pudiera utilizar en la media punta, forman junto a Castro.

Lo mejor

Muchísimo margen de mejora.

Lo peor

Las lesiones que arrastra.