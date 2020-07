La presentación de Ariel Montenegro como nuevo entrenador del Córdoba Femenino ha abierto también la posibilidad de que Javier González Calvo, el consejero blanquiverde, haga un repaso por la actualidad institucional y judicial del Córdoba CF. El CEO blanquiverde ha vuelto a reiterar la "tranquilidad" con la que trabajan, a la espera de que llegue la ratificación del auto que autorizaba la venta de la Unidad Productiva del club cordobesista, pero con la confianza de que inscribirán a los equipos aunque dicho auto no sea firme antes de que finalice el plazo.

Cuestionado por el retraso en la ratificación del juez Fernando Caballero como responsable de retomar el caso de la Unidad Productiva del Córdoba, Javier González ha apuntado que "no supone un problema". "El día 27 se inicia la competición femenina y puede ser que el masculino también. si se acerca y los equipos no están inscritos sería un problema, pero estamos tranquilos y cómodos porque tenemos un auto que nos adjudicó la Unidad Productiva y si no llega a ser firme antes, se hará la inscripción con ese auto", ha explicado, reiterando que en ese sentido en el club reina la "tranquilidad absoluta".

"Hemos venido haciendo nuestro trabajo en los despachos y estamos tranquilos. No hay prisa", ha indicado González Calvo, que sí ha reconocido que "nos gustaría que estuviera cuando antes para poder hablar solo de fútbol".

Javier González se ha mostrado además muy crítico con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por unas declaraciones que ponían en seria duda la presencia de público en los estadios en el arranque de la temporada. "Yo lo que pediría al ministro que tenga cuidado con las palabras que dice, y lo digo como empresario y no como hombre del fútbol. No se puede cambiar de opinión cada vez que habla y cada vez que lo hace perjudica a personas. Lo que no puede ser es que no se pueda venir al fútbol y estén las discotecas llenas", ha señalado el CEO del club.

Al margen de ese aspecto, Javier González Calvo ha pedido calma a la afición blanquiverde y ha reiterado su confianza en que todos los abonados podrán acceder al estadio, aunque no esconde que esa incertidumbre puede hacer dudar a los que aún dudan si renovar el abono. "Tenemos hasta 2.200 abonados ya. Estamos tranquilos. Tenemos la confianza de una propiedad que ha apostado por esto", ha señalado el consejero delegado, que quiere que la afición esté confiada porque "todos los equipos que tenga el Córdoba este año van a competir a primer nivel, pero estamos en julio y es tiempo de estar tranquilos".