Dentro de la situación de incertidumbre en la que viven los clubes del (mal) llamado fútbol no profesional, después de que la Federación Española dejara en el aire el arranque de las competiciones de Segunda B y sucesivas, la situación parece que no llegará a ser tan alarmante como en principio se podía temer. El Córdoba CF y el resto de los clubes de la categoría de bronce, así como los de Tercera División, ya conocen que la fecha prevista, aunque todavía no aprobada, para el arranque de la competición es mediados de octubre.

Si las condiciones sanitarias lo permiten, que no es algo baladí a dos meses vista, el balón volverá a rodar en competición oficial en la segunda quincena de octubre, muy probablemente a partir del fin de semana del 17 y 18 de ese mes.

Esa es la conclusión más destacada de la reunión este pasado miércoles de la comisión de Segunda B y Tercera de la Real Federación Andaluza de Fútbol. En dicha cita, a la que asistieron como es habitual representantes de clubes de ambas categorías, la Andaluza informó de que ya dispone de un protocolo higiénico-sanitario para la reanudación del fútbol, que está a expensas de la aprobación por parte de la Junta de Andalucía.

Por ello, y teniendo en cuenta que hay muchos clubes que no ha empezado aún la temporada, la previsión es que a finales del presente mes de agosto se cuente ya con el visto bueno de las autoridades sanitarias a ese conjunto de normas que tendrán que aplicar los clubes. A partir de ahí, el cálculo es de unas seis semanas para que los jugadores puedan ponerse a punto antes de que el balón ruede de manera oficial.

La fecha estimada de mediados de octubre que la RFAF presentó a los clubes de la comisión es la que manejan a través de sus territoriales todos los conjuntos del fútbol modesto español. Así lo corroboraron en declaraciones a Cope los presidentes del Melilla, Luisma Rincón, y el Barakaldo, Jesús Mari Isusi. Es por eso que la totalidad de los clubes ya trabaja bajo esa previsión para ajustar sus pretemporadas.

Si finalmente las previsiones de la Federación se cumplen, el Córdoba llegará a la competición oficial tras una preparación maratoniana, que arrancó el pasado 3 de agosto y que alcanzará las diez semanas. Por medio, el club blanquiverde tendrá hasta dos concentraciones, la primera en Torrox del 23 al 29 de agosto, y la segunda en Jerez de la Frontera del 6 al 13 de septiembre.

El fútbol base, cuando arranque el curso escolar

Además de sus planes para la Segunda División B y el resto de categorías, la RFAF confirmó que el fútbol base tendrá que esperar para arrancar hasta que inice el curso escolar. En los equipos inferiores, el cumplimiento de los protocolos sanitarios para los clubes se complica sobremanera, de ahí que el desarrollo de esas ligas sí esté más en el aire que las categorías absolutas.