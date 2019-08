Enrique Martín: "Todo el runrún que hay dificulta el trabajo de Alfonso Serrano"

Como viene siendo ya habitual en las últimas semanas, a Enrique Martín le ha tocado este viernes hablar casi lo mismo del Villarrubia, rival liguero este sábado, que de la actualidad del Córdoba CF y sus dificultades para cerrar la plantilla. El técnico navarro ha reconocido que "todo el runrún que hay alrededor dificulta del trabajo de Alfonso Serrano", director deportivo de la entidad y encargado de buscar las últimas piezas que den el salto de calidad al equipo.

El preparador de Campanas ha insistido en que todo el ruido extradeportivo "en absoluto nos beneficia", por lo que a la dirección deportiva le toca "multiplicarse para convencer a los futbolistas de que vengan aquí". "Lo único que podemos proponer es lo que está en nuestras manos, el tema deportivo, y luego el futbolista al que pretendes elige, porque suele tener otras opciones", ha argumentado Martín, que ha reconocido sin tapujos que "algunos futbolistas han optado por otras vías que no son el Córdoba".

El entrenador blanquiverde ha vuelto a dejar claro que no pierde "energía" en todo lo que no está en su mano, como las situaciones del mercado, recalcando que "Alfonso está trabajando por todos lados para poder acceder a una serie de situaciones y ha habido otras que se nos han quedado en el camino por circunstancias, pero seguro que habrá opciones hasta el último día". "Seguramente habrá alguna incorporación", ha incidido el navarro, al que "no" le ha quitado "tiempo ni eso ni todas las historias alrededor del club porque estoy centrado en el grupo".

El mercado se cierra el lunes a las 18:00

A pesar de todo, Enrique Martín espera que antes del lunes a las 18:00, cuando esta temporada se cierra el mercado para los equipos de Segunda B, "nos caigan entre tres y cinco" refuerzos, "si caen, porque tampoco es que tiene que ser obligatorio". "Normalmente los jugadores que pretendemos o pretendíamos, generalmente están entre Segunda, que quieren quedarse, y esperar hasta el último momento, y si no sale ahí nada… lo mismo no es mala opción la del Córdoba. Hay que esperar, tener paciencia y tranquilidad, y hay que seguir teniéndola hasta el último día, y a ver si tenemos fortuna", ha puntualizado.

Como último punto del mercado, el técnico del CCF ha dejado la puerta abierta también a algún movimiento de salida, que podría afectar a Víctor Ruiz. "Como está el fútbol hoy en día, hasta el último momento puede salir cualquiera y venir cualquier futbolista", ha apuntado el jefe del vestuario, que entre sus quejas ha dejado clara su postura sobre el mercado: "Lo que no me parece bien es que empiece el campeonato y que haya 15 días más para salir y entrar jugadores, pero como se mueve tanto dinero… y a todos les interesa que circule, a veces el jugador poco importa porque es mercancía pura y dura".