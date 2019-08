El Córdoba CF desplazará a 19 jugadores a Villarrubia de los Ojos, donde este sábado afronta la segunda jornada de la competición en el Grupo IV de Segunda División B (Nuevo Campo, 20:00). Enrique Martín, tras el último entrenamiento celebrado este viernes en la Ciudad Deportiva, ha ofrecido una convocatoria con las novedades de José Antonio González y Sebastián Castro, que dejan fuera a Vera, que vuelve a la dinámica del filial.

Con todo, el técnico navarro ya ha advertido que el internacional costarricense será el descarte, más allá de que esté o no inscrito -aún no lo está, a la espera de su tránsfer internacional- en el equipo. "Me lo voy a llevar sí o sí; si está inscrito tendrá pocas posibilidades de jugar, y si no lo está, ninguna", comentó en tono jocoso Martín, que aclaró que Castro "ha tenido un problema muscular esta semana".

Este último motivo es el que descarta al futbolista centroamericano para el choque en tierras manchegas, que pese a todo formará parte de la expedición porque "tiene que ir dándose al grupo y haciéndose a la línea que el vestuario tiene que tener y se tiene que adaptar, y por lo tanto viaja, y será el único que no se vista".

Elogios para José Antonio González

De esta manera, la gran novedad en la citación es la vuelta de José Antonio González, que apunta al once directamente, donde podría ocupar el sitio de Sebas Moyano. Al menos así se desprende de los elogios que el preparador de Campanas ha lanzado hacia el pontanés: "Es un jugador con una progresión muy interesante, tienes buenas fortalezas y las debilidades que tiene hay que ayudarle, para hacer el muñeco más completo, porque mi sensación es que es un jugador de superior categoría".

Con estas novedades, la única baja confirmada para la visita a Villarrubia de los Ojos es Fernando Román, que ya se perdió también por lesión el estreno liguero ante el Recreativo Granada. Enrique Martín confirmó que el central madrileño "evoluciona bien con su tobillo y para la próxima semana es probable que esté ya con el grupo".