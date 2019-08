El estreno ante el Recreativo Granada, más allá de la victoria, dejó más dudas de las esperadas en el juego del Córdoba CF. El conjunto de Enrique Martín se vio en varias fases del encuentro demasiado partido, superado en la medular por la conexión entre líneas de los cachorros nazaríes y hasta con problemas por fuera por los desdoblamientos de sus laterales. En definitiva, le faltó equilibrio, un aspecto clave para minimizar el sufrimiento y estar más cerca del éxito que del fracaso en una competición tan dura como la Segunda División B.

Pero, ¿cómo puede superar ese hándicap el técnico para el futuro, al menos a corto plazo? La pregunta tiene su miga, teniendo en cuenta sobre todo que, a la espera de los últimos retoques del plantel, sobre los que el CCF trabajará hasta el límite del mismo lunes, en el debut alineó prácticamente su once de gala. La cuestión quizás pueda resolverse con un vistazo a quién no estaba disponible para ese primer choque: José Antonio González, ausente por la manida cláusula del miedo incluida en su contrato de préstamo al club blanquiverde por parte del Granada.

Pero el pontanés ya está apto para vestirse de corto en Villarrubia de los Ojos. Y a tenor de lo visto en los partidos de preparación estival será en tierras manchegas donde a buen seguro vivirá su estreno oficial con el primer equipo del Córdoba tras haber sido pieza clave durante años en el fútbol formativo de la entidad. Porque durante el verano ha quedado patente la confianza que el técnico de Campanas tiene depositada en el zurdo, elegido hasta para ejecutar el balón parado del equipo.

Ya está inscrito en la RFAF, no así Sebastián Castro Tras solventar sus problemas económicos, el Córdoba inscribió a todos sus jugadores menos a dos: José Antonio González y Sebastián Castro. Con el primero no corría prisa porque no podía jugar ante el Recreativo Granada por contrato. Pero dado que ya está apto, el miércoles fue dado de alta en el portal de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), por lo que podrá jugar sin problemas en Villarrubia de los Ojos si así lo decide Enrique Martín. Mientras, el costarricense Castro sigue sin aparecer, seguramente a la espera de recibir el tránsfer internacional.

¿Y qué puede aportar José Antonio González a este Córdoba? En un primer momento, su presencia permitirá equilibrar mucho más el equipo, ajustando líneas y dotando de más fuerza a la medular. Su perfil box to box, con capacidades defensivas y cualidades de sobra para amenazar el arco rival –anotó dos goles en pretemporada– le confieren un papel del que ahora carecen los blanquiverdes, que sin su presencia dibujó ya en los últimos partidos un 3-4-2-1 un tanto asimétrico, principalmente en la faceta ofensiva. Con todo, su aportación en el juego sin balón, innegociable para Martín, también parece básico para no dejar tanto espacio como ante los rojiblancos.

Isaac Becerra se mantiene como duda

Ambos aspectos complicaron el estreno al Córdoba, pero no tanto para pensar en una agitación de la alineación a las primeras de cambio. Tal vez baste probar de salida con un primer retoque en la figura de González, que entraría en lugar de Sebas Moyano, pero no para jugar tirado al perfil derecho, ni mucho menos. Si no para plantar sobre el verde algo más parecido al 3-5-1-1 que ha sido el más utilizado durante la fase de preparación.

Con todo, Isaac Becerra se mantiene como, dado que no pudo terminar el entrenamiento del jueves por las mismas molestias que ya le impidieron trabajar con el grupo un día antes. Sí se ejercitaron sin mayores problemas Miguel de las Cuevas, Javi Flores y Juanto Ortuño, mientras que Fernando Román continúa recuperándose de sus problemas en el tobillo.