Carlos Marín: "Con Felipe Ramos hay una competencia sana en la que el beneficiado es el equipo"

El Córdoba CF venció al Cacereño (5-0) y sigue líder del Grupo IV de Segunda RFEF. Con mucha efectividad arriba que fue la principal protagonista de la goleada, el equipo también logró dejar la portería a cero por tercera vez esta temporada en competición liguera. El principal culpable de este hito fue Carlos Marín, que ocupó la portería blanquiverde por primera vez en Liga con el primer equipo, algo que lo dejó "muy contento por el partido y por ayudar al equipo".

El guardameta confirmó que no se esperaba su titularidad porque Germán Crespo no le había comunicado nada durante la semana. Sin embargo, destacó que siempre intenta "estar preparado y trabajar día a día" en el que para él fue "un debut soñado" porque admitió que "tenía muchas ganas de debutar en liga con el primer equipo".

Sobre la suplencia de su compañero Felipe Ramos, quien ha sido titular en todos los partidos de liga, Carlos Marín subrayó que el puesto de portero se trata de "una competencia sana en la que siempre el beneficiado es el equipo", a lo que añadió que no piensa "más allá de hacer un buen trabajo en los entrenamientos para que el entrenador sea quien decide a quién pone cada semana".

El portero, que no tuvo mucho trabajo durante los 90 minutos, tuvo que sacar una mano providencial en el último tramo del partido que dejó a muchos sorprendidos por la brutal estirada. "El papel del portero es que tenemos que estar todo el partido atentos porque cualquier acción puede ser determinante, y por la concentración es por lo que he podido dejar lo portería a cero pese a que ha sido un partido donde no he tenido mucha actividad bajo palos excepto algunas jugadas con el pie", recalcó.

Sobre la dinámica del Córdoba CF, que está invicto, es líder y serio candidato al ascenso, Carlos Marín destacó que seguir en esa línea "es mucho más fácil cuando el equipo está rodado", al igual que dijo que no deben relajarse y tampoco "quitar méritos" a esta victoria ante el Cacereño porque se trata de un equipo "que ha ejercido una buena presión alta y que saca bien el balón".