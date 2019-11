Después de que tanto Jesús León (Aglomerados Córdoba) y la asociación Minoritarios anunciaran su intención de no recurrir los autos para la subasta de la Unidad Productiva del Córdoba CF SAD dictados el lunes por el Juzgado de lo Mercantil, la vía elegida por Carlos González (Azaveco) es totalmente diferente. El ex presidente anunció ayer su intención de agotar todas las vías judiciales posibles contra un proceso que considera "fraude de ley", por lo que no presentará ninguna contraoferta a la propuesta aceptada de Infinity.

"Vamos a ir hasta el final", comentó González a el Día, en una conversación en la que desveló una hoja de ruta que empezará por recurrir, dentro del plazo de cinco días marcado en el magistrado, y que expira el próximo lunes, los dos autos emitidos el lunes: la petición de concurso de acreedores voluntario y la venta de la Unidad Productiva del Córdoba.

Los pasos son sencillos y el empresario tinerfeño estima que el caso terminará en el Tribunal Supremo. Eso sí, primero tocará recurrir al Juzgado de lo Mercantil, que "lo normal es que lo tumbe porque es el mismo magistrado (Antonio Fuentes Bujalance)" y luego a la Audiencia Provincial. Visto el proceso, que se presupone "muy largo", los abogados del ex mandatario cordobesista ya están trabajando sobre ello.

Dudas respecto al OK de la Federación

Elegida esta vía, Azaveco ha decidido no buscar ninguna contraoferta para pelear con Infinity Capital, el grupo con sede en Bahréin y cuya propuesta fue aceptada para abrir este proceso de subasta. "No lo haremos porque somos dueños legítimos -hay un pleito pendiente con León, con una primera vista por la petición de administración judicial cautelar fijada el 13 de diciembre- y sería dar por bueno un proceso que consideramos que es fraude de ley".

Al mismo tiempo, Carlos González mostró sus dudas sobre que el Córdoba pueda seguir compitiendo como hasta ahora en el Grupo IV de Segunda División B. "Entendemos que la Federación Española no va a dar el visto bueno, porque sería crear un precedente muy peligroso. Mañana lo hará el Recre, el Murcia... ¿Cómo se puede permitir que usted vacíe una empresa, cree una nueva y siga en la liga tan tranquilo?", señaló.