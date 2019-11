Los administradores judiciales del Córdoba CF, y en particular Francisco Estepa, quien ha sido designado también administrador en el nuevo proceso concursal al que se aboca el club, tienen muy clara que la vía escogida para la supervivencia del club blanquiverde es la única posible para garantizar la vuelta a la normalidad financiera y que ni siquiera un recurso de las partes implicadas podría parar un procedimiento que debe culminar como máximo el próximo jueves día 28 de noviembre, día en el que se adjudicaría la Unidad Productiva del Córdoba CF SAD a la mayor oferta recibida en el juzgado, si es que finalmente se presentan más que la que ha provocado la apertura de esta subasta.

Después de que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba dictara el auto por el que se abre el plazo para presentar ofertas para hacerse con el control de la entidad cordobesista, los administradores judiciales del club –Francisco Estepa y Francisco Javier Bernabéu–, acompañados de Juan Ramón Cuadros, colaborador estrecho de ambos desde su llegada al club hace unos días– ofrecieron su versión del trabajo que vienen realizando desde que el juez les encargó la administración del Córdoba.

Estepa reconoció que en un principio la intención era la de salvar al club y a la Sociedad Anónima Deportiva que lo sustenta, pero la situación financiera de la entidad parece haberles abocado a buscar la garantía de que el menos el club pueda seguir existiendo, aunque sea mediante una SAD nueva que saldría muy bien parada después de este procedimiento abierto.

A pesar de las explicaciones ofrecidas por Francisco Estepa, lo cierto es que la complejidad del proceso y el hecho de que no existan precedentes en el mundo del fútbol siguen levantando muchas dudas acerca de la viabilidad de esta solución propuesta por el juzgado. Al respecto de los contactos mantenidos con la Real Federación Española de Fútbol, que se produjeron este pasado lunes, Estepa no quiso “hacer público el contenido de la reunión, porque es la Federación la que tendrá que pronunciarse, pero por nuestra parte el procedimiento no se va a paralizar, va a seguir tal y como está recogido en el auto”.

De esa afirmación se puede deducir que los servicios jurídicos federativos no ven con malos ojos la vía escogida para dar viabilidad al club, aunque Estepa no escondió que desde la institución le reconocieron que “tal y como se había planteado el proceso era la primera vez que se daba en el fútbol”, aunque defendió que en los días previos estuvo “viendo todos los antecedentes, porque teníamos que tener un plan A y un plan B, porque el club desaparecía el 10 de diciembre. Si se hubiera hecho una inyección de dos millones de euros no se hubiera solicitado el concurso de acreedores, pero el plan A no se cumplió”.

De esa forma, Estepa argumentó que a su llegada a la entidad querían “salvar al club y a la sociedad mercantil, pero el plan B era salvar al menos el club, que es lo que le importa a la ciudad y la única opción para que entren ingresos”.

Sobre la seguridad del proceso puesto en marcha para la separación de la Unidad Productiva de la SAD actual y su transferencia a una SAD de nueva creación que debe ser la que sustente al Córdoba CF, Francisco Estepa está convencido de que “la Federación, y no quiero decir algo en lo que me pueda equivocar, pero el reglamento me lo he mirado de arriba a abajo, no está previsto paralizar la participación del equipo”.

Los recursos no pararían el proceso

Además, sobre las versiones que afirman que la historia del presente Córdoba se perdería de consumarse esta vía iniciada, Estepa explicó su interpretación, que es contraria a esa tesis porque a su juicio “se produce una transmisión de la actividad del club con continuidad”, a lo que añadió que “que yo sepa, nadie ha pedido la liquidación de la entidad”, por lo que sí seguiría existiendo esa sociedad, que quedaría eso sí desprovista de activos productivos para funcionar.

Otra de las dudas planteadas a Estepa giró en torno a la posibilidad de que este proceso de venta pueda quedar paralizado por cualquier tipo de apelación, a lo que el abogado contestó que “los recursos no tienen efecto suspensivo, otra cosa es que sigan su tramitación y acabarán como acabarán, pero con la ley en la mano, y en mi opinión como abogado, un recurso judicial no lo paralizaría”.