Alfonso Serrano: "La plantilla está mucho mejor, más equilibrada en todas las líneas"

La presentación de Federico Piovaccari y Jordi Tur, los últimos refuerzos invernales del Córdoba CF, ha servido también para volver a escuchar al director deportivo blanquiverde, Alfonso Serrano. El pucelano, que no ha desvelado su futuro porque todavía tiene que mantener una reunión con los rectores de la entidad, se ha congratulado de cómo ha ido el mercado de invierno porque "los refuerzos son de superior categoría y nos van a dar un salto de calidad".

"Ningún director deportivo está al cien por cien contento con su plantilla porque todas son mejorables, pero los refuerzos son de superior categoría, nos van a dar un salto de calidad y deben marcar diferencias", ha apuntado Serrano, que ha insistido en que "el míster ya tiene recursos para cambiar partidos, ir a por ellos desde el principio".

"Espero que estemos a tiempo de meternos en el play off y pelear por el ascenso", ha explicado el máximo responsable del plantel cordobesista, que no se ha mostrado preocupado por la carencia de efectivos en ataque, reducidos a Piovaccari y Willy: "Delanteros delanteros sólo tenemos dos, pero tenemos gente que puede actuar por detrás, y otros del filial". "Teníamos dos sub 23 que eran de nuestro agrado, pero no pudieron venir, y optamos porque no viniera nadie más sin estar convencidos", ha argumentado, para dar luz a ese último movimiento que no cuajó el viernes.

Alfonso Serrano sí ha sido tajante al afirmar que la plantilla está "mucho mejor" que antes del mes de enero, porque "está mucho más equilibrada en todas las líneas". "Si somos conscientes de lo que tenemos, del equipo que somos y manejamos mejor las dos áreas, vamos a tener muchas opciones de entrar en play off y estar arriba", ha comentado el pucelano, que tiene claro que para eso "tenemos que salir a los partidos como ayer (ante el Yeclano), y ser conscientes de que quedan menos partidos y los errores deben ser menores".

Todo con la idea de que "hay que llegar de la mejor manera posible a los diez últimos partidos que van a decidir todo". "Estamos contentos de los que han venido, el míster está contento y eso a la dirección deportiva nos agrada", ha apuntado el pucelano, que ha dejado caer que el Córdoba no utilizará las tres licencias sub 23 que ha dejado libres porque "es complicado firmar ahora, aunque estaremos atentos".

Su futuro, en el aire tras no manejar "bien" los tiempos

Tan convencido se ha mostrado el técnico del buen grupo que se le ha quedado al CCF que no ha querido profundizar en cómo se ha reforzado el resto del Grupo IV: "No me fijo en los rivales, nosotros hemos estado bastante acertados, tenemos más alternativas, jugadores de superior categoría y que deben marcar diferencias. Pero en Segunda B no va a ser fácil y hay que pelear cada partido y cada balón como si fuera el último y desde ahí nuestra calidad nos debe hacer ganar los partidos".

Por último, y tras ser cuestionado varias veces su situación personal dentro del club, Serrano ha aplazado su decisión a un próximo encuentro con el consejero delegado, Javier González Calvo, y el resto de consejeros, especialmente Adrián Fernández Romero. "Tengo que hablar con ellos, ver qué pensamientos tienen, hablarlo y dejar las cosas claras. Lo importante es siempre el Córdoba y trataremos de buscar la mejor solución para que el club funcione de la mejor manera posible", ha indicado.

"Son temas que hay que hablar, pero en el fútbol es muy importante manejar los tiempos y no los hemos manejado bien. A partir de ahí tenemos que hablar y tomar la decisión de quedarnos o irnos, pero lo más importante es el Córdoba y haremos lo mejor para el club", ha finalizado Serrano.