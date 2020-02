Contento tras la victoria de su equipo en un duelo clave, Raúl Agné se felicitó porque "ya era hora, hemos entrado muy bien contra un rival muy duro y creo que les hemos desconcertado, en el minuto 20 el partido tendría que haber estado sentenciado". Con todo, el técnico reconoció que "luego el partido se ha atrancado, no estaba pasando nada y nos han empatado, pero me voy contento porque hemos hecho muchas cosas bien para ganar a un rival duro". "Lo necesitábamos, es el mejor remedio después de la derrota de Murcia", añadió.

Agné valoró de forma positiva el triunfo de los suyos y recordó que "ha llegado mucha gente nueva y espero que con tiempo se vea el equipo poderoso que queremos ser, porque se ha visto otro ataque". "A mí me gusta ser vertical y atacar. No me gusta tener el balón en zonas que no son productivas. Creo que el equipo ha mostrado que es capaz de generar peligro por el potencial que tenemos y con la aportación de la gente que ha venido arriba somos más incisivos y peligrosos", añadió sobre lo que espera de los suyos a partir de ahora. Y es que tras el cierre del mercado de fichajes, Agné no ocultó que "la plantilla la hemos mejorado mucho, en la dirección que yo quiero. Espero a partir de ahora poder jugar a lo que quiero".

Con todo, el aragonés no ocultó que "cuando no pasa nada, tú no debes ser el que genere el problema". "Tenemos jugadores atrás que son fiables, pero no sé si es por falta de concentración o qué pero ha vuelto a pasar. Hay que tener mucho cuidado porque esos regalos no podemos hacerlos. Hemos salido bien parados pero no podemos concederlos", indicó sobre los fallos de su equipo en la primera parte.

El preparador aragonés señaló como clave el triunfo porque "cada vez el campeonato se pone más exigente y difícil. Hemos ganado el goal average al Yeclano y ahora nos toca ir a Badajoz con el ánimo de sacar el partido adelante. Vamos a disfrutar esta victoria, que la necesitábamos, y luego veremos".

Moutinho, baja por lesión

El técnico blanquiverde desveló además que Moutinho se cayó de la lista por un problema físico. "Ha llegado lesionado al campo. Se fue con molestias ayer y hoy no podía ni vestirse tras las pruebas que le han hecho", desveló sobre el suizo, además de añadir que Luis Garrido se quedó fuera por "decisión técnica".

Sobre los nombres propios, dos debutantes como Piovaccari e Iván Robles, Agné repartió elogios. "Piovaccari me he quedado acojonado, es una estrella en Córdoba", bromeó el maño, para añadir que sabe "lo que nos puede dar, porque es un bicho". Además, sobre Iván Robles, indicó que estuvo "correcto para debutar en este escenario y esperemos que todos puedan sumar".