El Córdoba CF cierra la primera fase de su campaña con 9.995 abonados

Hasta entonces queda tiempo para que la notable cifra de 9.995 abonados sea mejorada, algo que el club espera reforzar con los últimos fichajes del proyecto . Pero no estaría de más tampoco un soplo de calma que apague el ruido institucional en el que el club viene nadando desde hace tiempo...

El pagaré de Aglomerados no tenía fondos y Azaveco mueve ficha

Tal y como cabía esperar tras la comunicación el jueves de Aglomerados Córdoba fijando en "tres semanas" el cumplimiento de su obligación del pago de los últimos 4,5 millones de euros a Azaveco para hacerse con el paquete mayoritario de acciones del Córdoba CF, el pagaré presentado al cobro por la parte vendedora no disponía de fondos. De esta manera, la empresa de Carlos González y el propio ex presidente y ex máximo accionista ya ha comenzado a mover ficha para lo que se supone una batalla larga, según explicó a Cordópolis. De momento, la vía que se abre pasa por un requerimiento judicial para recuperar la entidad que abriría un proceso de varios meses y, como primer paso, requerir al secretario del consejo de administración la convocatoria de una Junta de Accionistas para nombrar nuevo consejo.