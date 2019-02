Álvaro Aguado: "Debemos estar tranquilos afición y jugadores, esto es muy largo"

El Córdoba ha continuado este martes con la preparación del partido ante el Almería del próximo domingo (Mediterráneo, 16:00), correspondiente a la jornada 27 de LaLiga 1|2|3. Y lo ha hecho con la primera de las dos sesiones a puerta abierta fijadas por Curro Torres, que se ha desarrollado en la Ciudad Deportiva.

Tras la misma, Álvaro Aguado ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa de El Arcángel, admitiendo que el equipo no estuvo ante el Granada "tan bien como en Tenerife, aunque hicimos méritos". Con todo, el jugador quiso dar una visión positiva, pues, a su juicio, "lo bueno es que a cada palo que nos llevamos sabemos sobreponernos, y esperamos sacar la victoria en Almería".

El mediocampista jiennense regresó al equipo titular hace dos jornadas en el Heliodoro ante el Tenerife, repitiendo presencia en el once el pasado viernes ante el Granada. Y no oculta que le falta "continuidad porque he notado ese mes y medio o dos meses fuera entre la primera y la segunda lesión, pero en estas dos semanas que llevo participando, más lo que venga, espero coger la forma que tenía antes".

Pero Aguado, que ha reconocido que se identifica "mucho con la manera de jugar de Curro", ha mostrado su preocupación porque "no estamos sacando partido a lo que nos pide" y eso se refleja en la mala situación en la tabla del CCF y la falta de regularidad en sus marcadores: "Estamos haciendo lo más complicado en los últimos partidos, en casa y fuera, que es ponernos por delante en el marcador y no estamos sabiendo madurar los partidos. Cuando nos dan un golpe nos afecta más que a equipos que están en otra posición. Al final estamos en una situación complicada y cada golpe se multiplica por dos".

El volante blanquiverde es consciente del hándicap que supone que el equipo se vaya de los partidos tras recibir un gol, algo que cree que "es más mental, porque todo se ve distinto si vas arriba; estamos teniendo una temporada muy complicada, jornada tras jornada en descenso, y todo se multiplica a pesar de hacer lo más complicado, que es ponernos por delante".

Pide tranquilidad dentro y fuera del vestuario

Con todo, Álvaro Aguado cree que es un momento para "estar tranquilos afición y jugadores. Entiendo el malestar de la afición y su intranquilidad, pero estamos a dos victorias. Si llegamos a conseguir los tres puntos el viernes -ante el Granada (1-2)- estás casi fuera, pero lo importante es no descentrarnos, esto es muy largo y hay que estar todos a una y llegar vivos".

Y para eso es básico volver a dar un paso al frente el domingo en el Mediterráneo de Almería, un partido que el medio jiennense considera "complicado, y más en la situación en la que estamos, pero debemos afrontarlo como venga y sin mirar donde estamos para que no nos pase factura. Creo que tenemos una semana larga para prepararla bien y poder ganar los tres puntos".