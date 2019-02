El Córdoba ya trabaja en otro milagro hacia la permanencia en LaLiga 1|2|3

El Córdoba afronta las últimas 16 jornadas de la temporada buscando, una vez más, su particular milagro. Por ahora, los condicionantes son mejores que los de hace un año, pero las dudas en torno al equipo continúan siendo similares, principalmente en cuanto al modelo y el entrenador. El derbi ante el Almería del domingo (Mediterráneo, 16:00) volverá a ser un examen para Curro Torres, que no termina de encontrar la tecla de la regularidad que ayudaría a cambiar un panorama tremendamente sombrío en la zona baja de la clasificación, donde el nivel es muy pobre.

Tras la jornada 26, el Córdoba cuenta con 21 puntos que lo mantienen antepenúltimo –penúltimo si se descarta ya al excluido Reus–, a cinco puntos de la permanencia. Ese déficit no llega a ser ni la mitad que hace un año, cuando la desventaja era hasta de 11 para un equipo que no había llegado a la veintena (19). De momento, el milagro baja notablemente de intensidad, pero claro está que ya a estas alturas de campeonato invita a una reacción inmediata, porque si los que despiertan son el resto...

Aunque eso no parece que vaya a ocurrir ni de pronto ni de manera colectiva, salvo sorpresa. Mirar los resultados de los seis últimos de la clasificación en el último mes da para echarse a llorar. Todos han logrado un máximo de un triunfo, a excepción del Extremadura, que ni siquiera eso y, por tanto, ya busca relevo al destituido Rodri. Y en la última jornada, todos cayeron derrotados, a excepción del colista Nàstic, que sacó un valioso punto de Riazor ante el Deportivo.

Precisamente el equipo de Tarragona, con 5 puntos, es el que más ha sumado en los últimos cinco partidos entre los que pelean por huir de la quema, junto al Tenerife y el Rayo Majadahonda. El Lugo y el Córdoba sólo sumaron tres, fruto de un triunfo, y los extremeños se quedaron en dos. El nivel queda claro que es pobre a más no poder, y eso es precisamente lo que ofrece más garantías de éxito para todos, incluido el Córdoba. Todo pasa por encontrar un punto de continuidad en los marcadores, por enlazar alguna alegría de forma continuada.

Almería, otro examen para Curro Torres

Eso era lo que buscaban los blanquiverdes ante el Granada tras su triunfo en Tenerife, pero no llegó, una vez más. Ahora toca empezar de cero, ganar en Almería y abrir una nueva puerta. Ese desafío lo liderará de nuevo Curro Torres, que no termina de tenerlas todas consigo. Es cierto que este CCF compite, llega con opciones al final de los partidos y raramente se derrumba tras los golpes, aunque algunos lleguen de manera continuada por ese colapso al primer sopapo que ya es casi natural. Pero no le da, y eso abre dudas en torno a su figura y al modelo. De nuevo.

De momento, la apuesta pasa por esa línea de tres centrales y dos carrileros largos que sólo ha dado réditos reales en el Heliodoro. En el resto de choques ha encajado, y más de un gol, hasta un total de 5. Es un hándicap perenne desde que arrancó el curso y que tiene al cuadro cordobesista con la peor defensa del campeonato (47 tantos recibidos en 26 citas, a casi dos de media). Un dato, por cierto, también similar al acumulado hace un año (49) y clave para que el Córdoba sea el segundo con más derrotas de toda LaLiga 1|2|3, con hasta 13, por las 15 del Nàstic (hace doce meses estaba igual en esa particular tabla, pero con 17, por las 18 del Lorca... que entrenó 19 partidos Curro Torres).