Curro Torres: "Sabemos cuál es el camino y cuáles han sido los errores"

El técnico blanquiverde destacó que "el equipo en la segunda parte se ha encontrado" y, en su opinión, los cambios le mejoraron la cara al conjunto cordobesista: "Blati nos ha dado algo más de energía y Jaime más velocidad", además de desvelar que " Carrillo estaba indispuesto, se encontraba mal y ya en el descanso nos ha advertido, no estaba cómodo y ha pedido el cambio".

"A raíz del gol nuestro nos ha costado ajustar la circulación de balón de ellos, nos ha costado mucho juntarnos y ellos estaban jugando demasiado cómodos y han tenido demasiadas llegadas", explicó Torres, que valoró que "aún así hemos tenido un par de ocasiones". Quedó más contento con la segunda parte el técnico de Ahlen, pues aseguró que " el equipo ha mostrado carácter y es el camino que tenemos que seguir; ellos tenían el marcador a favor, han dado un paso atrás, pero no nos queda más que levantarnos y pensar en la semana que viene".

Diego Martínez: "Después de su gol vimos el equipo que queríamos"

El técnico del Granada, Diego Martínez, se mostró contento por la victoria de su equipo en El Arcángel, aunque reconoció que "no podíamos entrar pero en el partido", en referencia al gol local nada más empezar. "Después de venir de dos derrotas empezar así es un contratiempo bastante importante, de ahí que le dé mucho valor a estos tres puntos porque el equipo ha demostrado carácter y personalidad", valoró Martínez, que quedó contento con la forma de reacción de su equipo. "Después de su gol vimos el equipo que queríamos, no solo por los goles, también por el juego. Fuimos capaces de generar volumen ofensivo", destacó el técnico, que reconoció que al final tocó sufrir porque "hemos tenido tres ocasiones para sentenciar, no lo hemos hecho, y luego toca la otra parte del juego, estar fuertes atrás", un trabajo en el que notó "un poco la ansiedad de esas dos derrotas anteriores", algo que justificó porque "en esta categoría todo cuesta un poco más".