Miguel Flaño: "Vamos a creer en nosotros mismos hasta el final, nos vamos a levantar"

La "dura" derrota ante el Granada dejó tocado al vestuario del Córdoba, que tiene ahora por delante ocho largos días para preparar la siguiente batalla ante el Almería, el próximo domingo en el estadio Mediterráneo (16:00). Sin saber aún cómo afectará el revés en la clasificación -el Lugo, que marca la frontera, juega el domingo en Palma-, sin duda el ánimo del grupo sí está dañado, si bien el único remedio pasa por levantar la mirada y pensar en recuperar el paso lo más pronto posible.

"Por supuesto que nos vamos a levantar, vamos a seguir, insistir y mejorar cosas. Vamos a creer en nosotros mismos hasta el final. Vamos a darle duro y tendremos nuestras opciones", comentó tras el partido, aún fastidiado, el capitán Miguel Flaño, que sabe bien cómo afrontar estas situaciones. El zaguero quiso recordar que LaLiga 1|2|3 "es una categoría que te penaliza los pequeños errores que puedes cometer", y el CCF repitió bastantes ante el Granada, amén de echar en falta esa pizca de "fortuna en la segunda parte para marcar".

Con todo, el navarro tiene claro que no hay que mirar a factores externos, sino analizar los fallos cometidos y pensar en dar la vuelta a esta crisis a la siguiente oportunidad: "No valen lamentaciones ni excusas, es lo que hay. Tenemos que ilusionarnos cada día para sacar lo mejor de nosotros. Es importante que dentro creamos, pero desde la máxima exigencia y darle al máximo de nuestras posibilidades".

Y eso pasa por dar un nuevo paso al frente, pues ha quedado claro que con lo mostrado hasta ahora el Córdoba tiene difícil combatir de tú a tú con muchos de los rivales de la categoría de plata. "Cada uno debe individualmente apretarse más todavía para no conceder nada, eso está en nuestras manos", comentó Miguel Flaño, que prefirió quedarse con la voluntad del grupo por intentar salvar un punto en el tramo final, donde se vio "un equipo que ha empujado, ha insistido hasta el final con otra sensación, y hemos estado cerca del empate".

Álex Menéndez aboga por "remediar los errores"

Pero el 1-2 resultó inalterable por mucho que la opinión dentro del vestuario blanquiverde fuera que "la segunda parte fue nuestra y tuvimos ocasiones, mientras ellos no nos crearon prácticamente nada. Esto es fútbol y toca seguir". "En la segunda fuimos dominadores del partido. Tuvimos ocasiones pero no quiso entrar, esperemos que en el siguiente entren", insistió Álex Menéndez, que quizás pasó por alto que el Granada había hecho su trabajo antes del descanso, aunque tras el intermedio también tuvo opciones para sentenciar antes del arreón final cordobesista.

El asturiano, que debutaba en El Arcángel tras su buena irrupción en el Heliodoro, aunque esta vez estuvo más gris, también optó por mirar ya al futuro y dejar de lamerse las heridas, porque "ahora hay que remediar los errores que hemos cometido para que no nos vuelva a ocurrir, e intentar ganar" al Almería. Un equipo que esta semana no juega por la expulsión de la competición del Reus, lo que le otorga tres puntos más que lo dejan mirando muy de cerca a la última plaza de play off. Pero en el Córdoba no cabe otra que "intentar sacar la victoria", sin mirar al rival ni el momento, porque el tiempo apremia, y cada vez más.