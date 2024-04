La cantera del Córdoba CF y la satisfacción de Monterrubio

El Córdoba CF sigue trabajando en los planes de futuro y en una cantera que deja actualmente "contento" a Antonio Fernández Monterrubio. El consejero delegado, durante la presentación de las camisetas solidarias en beneficio de tres asociaciones cordobesas, destacó que las categorías inferiores "no están condicionadas porque estemos en Segunda División o Primera Federación".

"No quiero cogerme los dedos porque si estuviéramos en el fútbol profesional, algún pequeño retoque hay que hacer porque lo exige la LFP, pero no está condicionada por eso", apuntó Antonio Fernández Monterrubio de cara a un posible salto de categoría durante la presente temporada. No obstante, esto no afectaría a la cantera pase lo que pase de aquí a final de curso.

"En cuanto a cantera, estoy satisfecho con las personas que están, con Javi (Flores), con la implicación directa de la dirección deportiva (Juanito y Raúl Cámara) y con dos coordinadores que están asumiendo nuevas responsabilidades que antes no estaban definidas o no entregadas en condiciones y estoy satisfecho", apuntó Antonio Fernández Monterrubio sobre el actual organigrama de las categorías base tras la salida de David Ortega y Rafa Herrerías.

De cara al futuro, el consejero delegado del Córdoba CF indicó que habrá que "tomar decisiones y ver que hacemos el año que viene, pero no está organizado". "La cantera es algo estratégico dentro del club porque hay datos importantes de jugadores del filial que han subido al primer equipo y contratos ya profesionales realizados en el juvenil", expuso el directivo sevillano.

"Tenemos ideas para la próxima temporada, pero estamos contentos", reiteró Antonio Fernández Monterrubio sobre el devenir de una cantera que ha servido para que Mati Barboza se asiente en el primer equipo o que hasta debutasen este curso Álex López, Adrián Vázquez, Álvaro Vázquez, Paco Fernández y Óscar Jiménez. Incluso otros como Marc Esteban, Mario Peregrina, Eric Ruiz o Calero también se han ejercitado a las órdenes de Iván Ania durante las sesiones de entrenamiento.

Por otro lado, Antonio Fernández Monterrubio fue cuestionado por las posibles denuncias que realicen David Ortega y Rafa Herrerías. El consejero delegado dijo que es "evidente porque han sido despedidos y están en su derecho". "Se les entregó una carta de despido, deben denunciar y argumentar lo que estimen conveniente", señaló el directivo sevillano.

También indicó sobre la salida de David Ortega y Rafa Herrerías que "el club tiene argumentos suficientes de peso para sus despidos". No obstante, Antonio Fernández Monterrubio comentó que "si hay un acuerdo por el camino, pues estupendo, y si no, el juez dictaminará".