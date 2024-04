El Córdoba CF y la confianza plena en su objetivo: "Todavía hay tiempo para esprintar"

Elsigue centrado en su objetivo. Antonio Fernández Monterrubio, durante la presentación de las camisetas solidarias, también desgranó la actualidad del club. Lo hizo en clave positiva y con la confianza plena de que aún queda camino por recorrer en esta fase regular en el Grupo 2 de Primera Federación, donde los de Iván Ania van segundos a cinco puntos del líder, el Castellón.

Tras el empate de la última jornada en el Estadio Romano José Fouto ante el Mérida, el Córdoba CF dejó pasar la oportunidad de sumar su sexto triunfo consecutivo. Antonio Fernández Monterrubio reconoció que ese encuentro "ya está pasado". "Fue una decepción para todos: aficionados, jugadores, entrenador... todos esperábamos más", apuntó el consejero delegado.

"Somos conscientes de que nos dejamos dos puntos, pero esto es una carrera de fondo y todavía hay tiempo para esprintar", indicó con confianza el CEO del Córdoba CF sobre el camino que deben recorrer aún los de Iván Ania en estas ocho jornadas finales de campeonato en el Grupo 2 de Primera Federación, citas en las que pelearán por dar el salto de manera directa a Segunda División. Para ello, tienen el reto de cazar primero al Castellón.

En un mensaje de claro optimismo, a pesar del empate cosechado ante el Mérida, Fernández Monterrubio pidió a la afición "que confíe". "Nosotros seguimos manteniendo la misma idea, el mismo discurso, la misma mentalidad de ambición y con la máxima humildad como siempre decimos", expuso el consejero delegado del Córdoba CF.

"Intentamos tener esto claro y seguimos teniendo la misma ambición, como el míster ha repetido en varias ocasiones porque es un mensaje que tenemos asimilado todos los miembros del club, que siempre miramos hacia arriba, siempre queremos más y en esa línea vamos a seguir", apuntó el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio.

Con un mensaje muy claro, el consejero delegado de la entidad blanquiverde pidió "a la afición pues que ayude, que confíe, que apoye y que tengamos el mejor clima posible en el estadio, en cada uno de los partidos que nos quedan por disputar en casa". También quiso agradecer "a los que se desplazan por la paliza de kilómetros que se dan, porque ayudan muchísimo en este objetivo en el que todos estamos metidos".

Sobre las localidades recibidas (250 a 19 euros cada una) de cara al próximo compromiso del Córdoba CF en el Alfredo Di Stéfano ante el Castilla -ya están a la venta en las taquillas de El Arcángel-, Monterrubio ya sabía lo que sucedería con la entidad blanca: "El Real Madrid reserva 6.000 entradas para sus socios y probablemente no se ocuparán, pero ya lo sabíamos". "Éramos conscientes de que no tendríamos más entradas", apuntó el consejero delegado de un club que puso en marcha este martes el desplazamiento de sus abonados a Valdebebas.

Cuestionado por las renovaciones, Fernández Monterrubio no quiso hablar de movimientos futuros: "Ya el otro día dije que es un tema sensible porque estamos a final de temporada y con lo que nos estamos jugando". "Estamos hablando y hay conversaciones, pero si hay algo que anunciar y creemos que es el momento de anunciarlo... pero a lo mejor lo hacemos y no lo anunciamos por otros motivos", expuso el consejero delegado blanquiverde.

Desde el pasado mes de diciembre, el Córdoba CF hizo una oferta de renovación a Simo, Diarra, Calderón y Carlos Marín. No obstante, ahora mismo el tema de la continuidad en el club es un hecho que "tenemos que valorarlo, por el momento y las circunstancias. Es un tema muy sensible". Eso sí, el directivo sevillano sí confirmó que Adrián Lapeña, tal y como ya avanzó el Día el pasado domingo, ha renovado de forma automática al cumplir 25 partidos durante este curso: "Sí, sí, está firmado, se ha cumplido y enhorabuena a Adri porque se lo ha ganado".

Más de allá de las renovaciones, Fernández Monterrubio reconoció que siguen "trabajando" en contar con más aficionados en los partidos que quedan por disputar en El Arcángel. "Este martes tuvimos una reunión y es uno de los temas tratados porque queremos seguir trabajando en esas iniciativas", como ya sucedió en choques anteriores. No obstante, matizó que "el día del Alcoyano tenemos lo de las peñas (asamblea) y eso ya solo ayuda". "Esperamos grandes partidos, grandes entradas y ambientes impresionantes", señaló el directivo sevillano.