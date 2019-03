El Cádiz CF negocia la presencia de Machís ante el Córdoba CF

Mientras la plantilla ha retomado este martes los entrenamientos tras dos jornadas de descanso, la secretaría técnica del Cádiz sigue negociando con la Federación Venezolana de Fútbol la liberación de Darwin Machís para poder contar con el extremo en el derbi regional ante el Córdoba CF del domingo (Ramón de Carranza, 18:00).

Machís se encuentra concentrado con la Vinotinto en Madrid para la disputa de dos partidos amistosos: el viernes ante Argentina en el Wanda Metropolitano y el lunes ante Cataluña en Montilivi (Girona). Pero el director deportivo cadista, Óscar Arias, pretende que el jugador pueda estar el domingo en el Ramón de Carranza para hacer frente a los blanquiverdes.

El extremo venezolano ha sido una de las cuatro ausencias de la primera sesión semanal del Cádiz, celebrada en la Ciudad Deportiva El Rosal. Manu Vallejo, en su estreno con la selección española sub 21, y los lesionados Garrido y Sergio Sánchez, tampoco han estado a las órdenes de Álvaro Cervera.

El pivote se mantiene al margen por una dolencia que no acaba de superar, lo que está beneficiando al excordobesista Edu Ramos –podrá jugar el domingo, pues la cláusula del miedo en su contrato de cesión, con opción de compra, sólo era válida para la visita a El Arcángel–, mientras que el zaguero no está ni mucho menos descartado. El ex del Espanyol fue titular ante el Lugo, pero empezó la semana fuera de la dinámica grupal, por lo que habrá que esperar a ver si se incorpora al equipo en las jornadas próximas.

Carrillo, en Bangkok con Filipinas

José Ángel Carrillo, baja en Carranza ante su ex equipo por la cláusula del miedo incluida por el Cádiz en la liberación de su contrato en enero –el CCF debería abonar 100.000 euros para que jugara– ha aceptado la convocatoria de Filipinas y ya está concentrado en Bangkok con la selección asiática. El delantero volverá para estar ante el Mallorca, al igual que Blati Touré, citado también por Burkina Faso. Ambos, junto a Chus Herrero, lesionado, son las tres ausencias con las que el Córdoba encarará el último derbi del curso.