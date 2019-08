El Fuenlabrada es el nuevo destino de Álex Vallejo tras cerrar su etapa en el Córdoba CF

Poco a poco, los jugadores salidos del Córdoba CF este verano siguen encontrando acomodo. El último en hacerlo ha sido Álex Vallejo, que se ha comprometido para la próxima temporada con el Fuenlabrada, por lo que seguirá en Segunda División. De esta forma, el centrocampista refuerza a un recién ascendido tras vestir los dos últimos cursos la camiseta blanquiverde, con el que finalizó contrato el 30 de junio y del que días antes ya se había despedido con críticas a la gestión.

Nacido en Vitoria, el futbolista pasó por las categorías inferiores del Alavés antes de marcharse al Sestao y posteriormente al filial del Mallorca. De ahí daría el salto al primer equipo, donde estaría hasta que en el verano del 2017 se incorporó al Córdoba. Como futbolista de la entidad de El Arcángel participó en 49 partidos oficiales, 41 de ellos como titular.

"Es un reto que me apetece mucho. Es la primera vez que el Fuenla está en LaLiga SmartBank y es una competición exigente. Creo que todos vamos a estar con una ilusión tremenda", ha comentado Vallejo tras confirmarse el traspaso.

"Primero habrá que asegurar la permanencia y luego no marcar ningún tope. Pero todo desde el trabajo y desde el esfuerzo", ha incidido el pivote ex blanquiverde, según las declaraciones difundidas por la entidad madrileña, que también recoge cómo se define como fubolista: "Soy un jugador para jugar por delante de los centrales. Me gusta ayudar en la salida de balón y dar consistencia al equipo en tareas defensiva. Soy un jugador de equipo y de mucho trabajo".