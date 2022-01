Simo: "Espero seguir muchos años aquí y poner al Córdoba CF donde se merece"

El Córdoba inauguró 2022 haciendo lo que mejor se le está dando esta temporada, ganar partidos. Ante su afición en El Arcángel y goleando al Vélez pese a que terminó la primera mitad sin goles (4-1), uno de los protagonistas del choque con su gran actuación fue el extremo cordobesista Simo, que también marcó el segundo de los suyos. "Me venía muy bien sobre el campo, físicamente un poco cansado porque se nota el tiempo sin entrenar y sin jugar partidos, pero estoy muy bien en todos los aspectos", señaló el cordobesista en zona mixta a la finalización del partido.

Además, se trata de un choque muy especial para el extremo, porque es su partido 20 con el club y eso ha provocado que su contrato se haya renovado automáticamente hasta 2023. "Es un plus renovar aquí, todo esto lo lleva mi agente y ya he dicho que estoy muy contento, espero seguir mucho tiempo aquí y poner al Córdoba donde se merece", destacó Simo, que señaló también que al llegar al club firmó "con los ojos cerrados y sin mirar el contrato".

Ante el Vélez, Simo fue uno de los mejores del encuentro y dejó su sello en la victoria marcando uno de los cuatro equipos de su equipo. Acerca de la superioridad que demuestran los blanquiverdes en este Grupo IV de la Segunda RFEF, el extremo hispano-marroquí comentó que "desgraciadamente es lo que hay", porque, "el Córdoba está en una categoría donde no se merece estar". Eso sí, el cordobesista añadió que, si siguen "en esta línea", al final de temporada estarán "celebrando el tan esperado ascenso".

Tras este partido, Simo sigue demostrando que es un futbolista crucial en esta plantilla y que, además, tiene a toda la afición a sus pies, tanto que, incluso es el ídolo de muchos. "No me esperaba todo esto, fue una sorpresa para mí llegar aquí, caer tan bien y que mi juego caiga tan natural, se agradece y esos pequeños detalles hacen que siga motivado y en la misma línea", afirmó Simo, que aprovechó para mostrar su lado más humilde: "También he estado ahí y sé lo que se siente cuando un jugador que puede ser tu ídolo se te acerque, mi padre siempre me ha dicho que tenga los pies en el suelo o nunca llegaría a ser jugador profesional", señaló.

Después de ganar en su duelo liguero, el Córdoba CF tiene por delante dos semanas para preparar su próximo encuentro oficial ante el Xerez Deportivo. Entre medias, los blanquiverdes viajan a Bahréin para disputar dos encuentros de preparación y conocer a los dueños del club. "Va a ser una experiencia bonita junto a compañeros y al cuerpo técnico. Conoceremos al jeque y estaremos entrenando para prepararnos para el próximo partido", precisó Simo, que además destacó que va "a un lugar donde la mayoría de gente es musulmana y será bonito estar allí".